Anoran liikevaihto laski alkuvuonna, mutta yhtiön kannattavuus parani tehostustoimien ansiosta.

Alkoholivalmistaja Anora paransi vertailukelpoista liiketulostaan vuoden ensimmäisellä puoliskolla liikevaihdon laskusta huolimatta.

Liikevaihto oli 296,3 (306,8) miljoonaa euroa, laskua 3,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi silti 11,3 (8,5) miljoonaan euroon.

Toimitusjohtaja Kirsi Puntila kuvailee yhtiön puolivuosikatsauksessa toimintaympäristöä haastavaksi.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla yhtiön kokonaismyyntivolyymi laski Pohjoismaissa 3,4 prosenttia. Vuoden 2026 toisella vuosineljänneksellä myyntivolyymi Pohjoismaissa laski kokonaisuudessaan 5,3 prosenttia. Väkevien alkoholijuomien markkina laski 5,2 prosenttia ja viinien markkina laski 5,4 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna Q2:lla. Lasku oli merkittävintä Norjassa ja Suomessa, joissa kokonaismäärät laskivat 9,6 prosenttia ja 6,8 prosenttia.

Myynnin laskun kerrotaan johtuvan hintojen noususta, joka on saanut kuluttajat valitsemaan edullisempia vaihtoehtoja. Tuotantokustannuksia nostavat raaka-aineiden, työn, energian ja polttoaineen saatavuus- ja kustannusongelmat.

Liikevaihdon laskun taustalla on myös matalakatteisempien täyttöpalveluiden volyymien lasku sekä kumppanibrändien menetys. Yhtiö kuitenkin odottaa näiden vaikutusten laskevan loppuvuotta kohti.

”Vaikka nämä tekijät laskivat liikevaihtoamme, ne olivat myös linjassa strategiamme kanssa”, Puntila sanoo raportissa.

Kannattavuus parani yhtiön Fit, Fix, Focus -tehostusohjelman ansiosta.

Anoran suurimmat haasteet liittyvät tällä hetkellä alkoholin myynnin vapautumiseen Suomessa, kuluttajien heikentyneeseen ostovoimaan sekä raaka-aineiden ja energian hintojen nousuun.

Erityisesti alkoholilain muutokset, kuten vahvempien juomien myynti kaupoissa sekä etämyynnin ja kotiinkuljetuksen salliminen, lisäävät kilpailua ja voivat muuttaa kuluttajien ostokäyttäytymistä.