Öljyn hinta nousi jälleen viikonlopun jälkeen Öljyn hinta on noussut jälleen, kun jännitteet Hormuzinsalmella jatkuivat viikonloppuna.

Sota Lähi-idässä on ravistellut markkinoita voimakkaasti, ja öljyn hinnassa on nähty viime viikkoina kovia hintapiikkejä. Kuva: AFP / LEHTIKUVA

Pohjois-Amerikan WTI-laadun sekä Brent-laadun hinnat nousivat useita prosentteja maanantaina kaupankäynnin alettua. Brent-laadun barrelihinta nousi noin 96 dollariin, kun taas WTI-laatu nousi noin 90 dollariin barrelilta.

Uutiskanava CNN:n mukaan Brent-laadun hinta oli vielä perjantaina alimmillaan sitten maaliskuun alun. Iran ilmoitti perjantaina avaavansa Hormuzinsalmen liikenteelle, mutta lauantaina sanoi sulkevansa vesiväylän jälleen Yhdysvaltain saarron takia.

Yhdysvaltojen ilmoittama Iranin satamien saarto alkoi viime viikolla. Sunnuntaina Yhdysvaltain asevoimat otti Iranin lipun alla toimivan rahtialuksen haltuunsa Omaninlahdella, koska se oli yrittänyt päästä saarron läpi.

Vielä viime viikolla öljyn hinnassa nähtiin laskua, kun markkinoilla oli toiveikkuutta Yhdysvaltojen ja Iranin sodan päättymisestä.

Sota Lähi-idässä on ravistellut markkinoita voimakkaasti, ja öljyn hinnassa on nähty viime viikkoina kovia hintapiikkejä. Öljynkuljetuksille tärkeän Hormuzinsalmen meriliikenne on ollut lähes täysin seisahduksissa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat hyökkäyksensä Iraniin helmikuun lopussa.