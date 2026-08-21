Kansainväliselle kaupalle tärkeä Panaman kanava päästää aiempaa vähemmän aluksia läpiLiikennettä vähennetään kuivuuden takia. El Nino -ilmiön on ennustettu voimistuvan tulevina kuukausina ja saavuttavan huippunsa loppuvuodesta.
Yhdysvaltain ja Itä-Aasian välisessä kaupassa merkittävän Panaman kanavan liikennettä vähennetään kuivuuden vuoksi, vesiväylän hallinnoija tiedotti torstaina.
Väli-Amerikkaa koetteleva kuivuus on liitetty El Nino -ilmiöön.
Kanavasta päivittäin läpi päästettävien alusten määrää lasketaan ensi kuun alussa 36:sta 34:ään. Syyskuun puolivälissä määrää lasketaan 32 alukseen päivässä.
Panaman kanava on riippuvainen sadevedestä, jota kerätään kahteen tekojärveen.
El Nino toistuu 2–7 vuoden välein. Tänä vuonna se koetaan poikkeuksellisen voimakkaana, kertoo sääpalvelu Foreca.
Ilmiön on ennustettu yhä voimistuvan tulevina kuukausina ja saavuttavan huippunsa loppuvuodesta.
Tyynenmeren ja Atlantin yhdistävän Panaman kanavan kautta kulkee viitisen prosenttia maailman merikaupasta. Yhdysvaltain rahtiliikenteestä 40 prosenttia kulkee sen kautta.Artikkelin aiheet
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