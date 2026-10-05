Myrsky lähestyy – suojaa irtaimisto, tarkista puut, veneet sekä laiturit

Lähestyvän syysmyrskyn ennustetaan tuovan voimakkaita tuulia ja runsaita sateita lähes koko maahan. Se voi kaataa puita, lennättää irtaimistoa ja ohjata vettä rakennuksiin.

”Monia vahinkoja voi ehkäistä ennalta”, muistuttaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva tiedotteessaan.

Tee nämä jo ennen myrskyä – Siisti piha ja arvioi puiden kunto. – Poista lehdet ja roskat ränneistä, katolta ja sadevesikaivoista. – Tarkista, että sadevedet kulkeutuvat pois rakennuksen viereltä. – Varaa kotiin perustarvikkeita usean päivän sähkökatkon tai muun häiriötilanteen varalle.

Syystalkoiden jäljiltä pihaan on voinut jäädä haravia, kottikärryjä ja muita työvälineitä, ja halkopinojen pressut saattavat olla vain kevyesti kiinni.

”Kovassa tuulessa työvälineet ja peitteet lähtevät herkästi liikkeelle. Nyt on hyvä hetki tehdä nopea tarkistuskierros pihalla ja siirtää irtaimisto suojaan tai kiinnittää se kunnolla”, sanoo Turvan riskipäällikkö Matti Hämäläinen.

Tuulen lennättämät trampoliinit, grillit, kalusteet ja muut esineet voivat rikkoa ikkunoita, vaurioittaa rakennuksia ja ajoneuvoja sekä aiheuttaa henkilövahinkoja. Vie tavarat sisälle tai varastoon tai kiinnitä suurimmat tavarat tukevaan rakenteeseen. Siirrä auto etäälle suurista puista, kevyistä rakenteista ja herkästi tulvivista notkelmista. Tarkista myös veneiden ja laitureiden kiinnitykset.

Pihapiirin puiden kunto on helpointa arvioida vielä tyynellä säällä. Vaurioituneet tai selvästi huonokuntoiset puut kannattaa poistaa ennen myrskykauden etenemistä.

”Jos katto on rikkoutunut, se kannattaa suojata väliaikaisesti esimerkiksi pressulla, kunhan se voidaan tehdä turvallisesti. Vesivahingot ja sähkötyöt kuuluvat aina ammattilaisille.” Matti Hämäläinen

Lyhyessä ajassa kertyvä vesi kuormittaa sadevesijärjestelmiä. Tukkeutuneista ränneistä, kattokaivoista ja kouruista se voi päätyä autotalliin, kellariin tai muihin rakenteisiin ja aiheuttaa kosteusvaurioita. Poista siksi lehdet ja roskat sekä varmista salaojien toiminta ja veden ohjautuminen riittävän kauas rakennuksista.

Myrsky voi katkaista sähköt pitkäksikin aikaa. Ennen myräkkää sähkölaitteiden pistokkeet kannattaa irrottaa pistorasioista kylmälaitteita lukuun ottamatta. Jos myrskystä seuraa sähkökatko, pidä jääkaappi ja pakastin mahdollisimman tiiviisti suljettuina, jotta ne säilyttävät kylmyyden pidempään.

Kun myrsky lähestyy – Vie irtotavarat ja pihakalusteet suojaan ja siirrä ajoneuvot turvalliseen paikkaan. – Kiinnitä trampoliinit ja muut suuret pihavarusteet tukevasti. – Tarkista veneiden ja laitureiden kiinnitykset. – Sulje ovet ja ikkunat, pysyttele sisällä ja huolehdi lemmikit turvaan. – Irrota muut sähkölaitteet pistorasioista kylmälaitteita lukuun ottamatta. – Älä avaa kylmälaitteita tarpeettomasti sähkökatkon aikana.

Älä kiirehdi korjaamaan vahinkoja vaarallisissa oloissa. Pysy erossa kaatuneista puista, sähkölinjoista ja maahan pudonneista johdoista. Älä myöskään kiipeä katolle omin päin ilman valvontaa ja asianmukaisia turvavarusteita, sillä pinnat voivat olla liukkaita ja rakenteet vaurioituneita.

”Kodin vahinkojen osalta tärkeää on estää lisävahingot. Jos katto on rikkoutunut, se kannattaa suojata väliaikaisesti esimerkiksi pressulla, kunhan se voidaan tehdä turvallisesti. Vesivahingot ja sähkötyöt kuuluvat aina ammattilaisille. Ennen korjaustoimia vahingot tulee dokumentoida huolellisesti valokuvin ja videoin, sillä tämä nopeuttaa korvauskäsittelyä ja varmistaa oikean arvion vahingosta”, Hämäläinen ohjaa.

Rakennuksen päälle kaatuneen puun raivaus on jätettävä metsurille. Pihalle kaatuneen puun voi raivata itse vain, jos olosuhteet ovat turvalliset ja omat taidot riittävät.

Toimi näin myrskyn mentyä ohi – Kuvaa ja kirjaa syntyneet vahingot. – Rajoita lisävahinkoja, mutta aloita raivaaminen ja korjaukset vasta turvallisissa olosuhteissa. – Ota tarvittaessa yhteyttä pelastusviranomaisiin tai alan ammattilaisiin. – Pysy erossa maahan pudonneista sähköjohdoista ja niiden päälle kaatuneista puista. – Älä käynnistä ajoneuvoa, jos sen päälle on kaatunut puu tai sähkölinja.

Vakuutus voi korvata tulvavahingon, kun sääilmiö on poikkeuksellinen, harvinainen ja ennalta arvaamaton. Rankkasadetulvan korvattavuuden raja voi täyttyä esimerkiksi silloin, kun sadetta kertyy vähintään 30 millimetriä tunnissa tai 70 millimetriä vuorokaudessa. Tavallisesta sateesta aiheutuneita vahinkoja ei yleensä korvata, mikä korostaa ennalta varautumisen merkitystä. Turvan kotivakuutusehtojen mukaan kyse on myrskystä, kun tuulen keskinopeus on vahinkopaikkaa lähimmällä säähavaintoasemalla ylittänyt 15 metriä sekunnissa.