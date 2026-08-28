Ruotsi lähettää lähiaikoina Gripen-hävittäjiä Suomeen, kertoo SVT – myös droonintorjuntajoukkoja voi tulla tueksiPresidentti Stubb X:ssä: Yhteistyö parantaa Suomen kykyä havaita ja torjua lennokkeja.
Ruotsi lähettää lähiaikoina Gripen-hävittäjiä ja merivoimien aluksia tukemaan Suomea muun muassa epäiltyjen ilmatilaloukkausten ja harhautuneiden droonien vuoksi. Asiasta uutisoi Ruotsin yleisradioyhtiö SVT perjantaina.
SVT:n mukaan hävittäjät ja alukset partioivat korkean riskin alueilla Suomen ja Venäjän rajalla.
SVT:n tietojen mukaan Suomi on pyytänyt Ruotsilta sotilaallista tukea. On mahdollista, että syksyllä Ruotsi lähettää Suomeen tarpeen vaatiessa myös maavoimien droonintorjuntajoukkoja.
Puolustusministeriö tiedotti perjantaina, että Ruotsi osallistuu jatkossa Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan. Ministeriö kertoo, että yhteistyö Ruotsin kanssa täydentää Suomen kansallisia toimia.
Puolustusministeriön mukaan yhteistoiminnalla tehostetaan Suomen kykyä havaita ja torjua drooneja. Drooneja on viime aikoina harhautunut Suomen alueelle Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan seurauksena.
”Yhteistyö tukee myös Naton pelotusta ja puolustusta.”
”Ilma- ja merivoimayhteistyö on olennainen osa kahdenvälistä ja pohjoismaista yhteistyötämme”, puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoo tiedotteessa.
Presidentti Alexander Stubb sanoo viestipalvelu X:ssä, että yhteistyö parantaa Suomen kykyä havaita ja torjua lennokkeja.
”Yhteistyö tukee myös Naton pelotusta ja puolustusta.”
Suomi on kohdannut toistuvia ilmatilaan liittyviä uhkia. Viimeksi viime viikolla venäläistä ilma-alusta epäiltiin alueloukkauksesta läntisellä Suomenlahdella. Epäilty ilma-alus oli venäläinen IL-20-tiedustelukone.
Lisäksi Puolustusvoimat on useaan otteeseen kesän aikana rajoittanut ilmailu- ja meriliikennettä Suomenlahdella siltä varalta, että Ukrainan iskuissa Venäjälle käytettäviä drooneja harhautuisi Suomeen.
Keväällä useampia ukrainalaisia drooneja päätyi Suomeen asti.Artikkelin aiheet
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