Suomen huoltovarmuus ei ole heikentynyt Lähi-idän sodan takia – ”Lannoitteiden saatavuutta on jatkossa parannettava” Huoltovarmuuskeskuksen mukaan Suomen ruokajärjestelmä on 80-prosenttisesti omavarainen ja elintarvikeviljan tuotanto on ollut omavaraista pitkään.

Sodan vaikutus huoltovarmuuteen on näkynyt toistaiseksi lievinä ongelmina yritysten toimintakyvyssä polttoaineiden, raaka-aineiden ja materiaalien hintojen nousun takia.

Suomen huoltovarmuus ei ole heikentynyt Lähi-idän sodan takia, kertoo Huoltovarmuuskeskus. Sodan vaikutus huoltovarmuuteen on näkynyt toistaiseksi lievinä ongelmina yritysten toimintakyvyssä polttoaineiden, raaka-aineiden ja materiaalien hintojen nousun takia.

Viljan saatavuus on Suomessa hyvä, mutta lannoitteiden saatavuutta on jatkossa parannettava.

Huoltovarmuuskeskuksen mukaan Suomen ruokajärjestelmä on 80-prosenttisesti omavarainen ja elintarvikeviljan tuotanto on ollut omavaraista pitkään. Valtion varmuusvarastoissa on elintarvikeviljaa yhdeksän kuukauden kokonaistarvetta vastaava määrä.

Polttoainepulaakaan Suomessa ei ole, sillä Suomen raakaöljy ja kaasu saadaan Pohjanmereltä. Öljytuotteiden hinta nousee kuitenkin myös Suomessa, koska raakaöljy hinnoitellaan kansainvälisillä markkinoilla.

Huoltovarmuuskeskuksen mukaan Suomella on velvoite- ja varmuusvarastoissa vähintään viiden kuukauden tarvetta vastaava määrä polttoaineita.

Lähikuukausina Suomessa ei myöskään ole nähtävissä ongelmia lentopetrolin saatavuudessa.

Sen sijaan muovin raaka-aineiden saatavuuden häiriöt voivat vaikuttaa elintarvikehuoltoon tulevina kuukausina. Erityisesti muovisten elintarvikepakkausten raaka-aineiden hinnat ovat nousseet.

Huoltovarmuuskeskuksen mukaan esimerkiksi vesihuollon kriisinkestävyyttä ja vedenhankinnan varajärjestelmiä, kotimaisen kasvivalkuaisen saatavuutta sekä päivittäistavarakauppojen toimintavarmuutta häiriötilanteissa pitäisi kehittää nykyisestä.