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Juuri nyt | Kirjanpainaja ei pysähtynyt ensimmäiseen hakkuuseen – Jyväskylässä poistetaan jälleen hehtaarikaupalla kuusia
Tilaajalle | ”Kuka vie pellolle roskaantunutta tuotetta?” – Vastuu pakkauksellisen biojätteen ongelmista jää kantamatta