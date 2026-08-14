Juomatalo Olvin alkuvuosi sujui hyvin: liikevaihto ja liiketulos kasvoivat tammi–kesäkuussa ja etenkin huhti–kesäkuussa sekä myyntimäärän, tuotevalikoiman, hinnoittelun ja yritysostojen johdosta.

Myyntivolyymi kasvoi huhti–kesäkuussa 4,2 prosenttia 300 miljoonaan litraan, liikevaihto 15,0 prosenttia 224 miljoonaan euroon ja liiketulos 21,0 prosenttia 32 miljoonaan euroon.

Koko alkuvuonna juomia meni kaupaksi 3,8 prosenttia edellisvuotta enemmän eli 506 miljoonaa litraa. Liikevaihto koheni 13,5 prosenttia 372 miljoonaan euroon ja liiketulos 10 prosenttia 42 miljoonaan euroon.

Omavaraisuusaste laski 47 prosenttiin 55:stä.

Olvi odottaa koko tilikaudelta 84–90 miljoonan euron tulosta aiemman 84–92 miljoonan euron sijasta.

Toimitusjohtaja Patrik Lundell kiittelee katsauksessaan onnistuneita uutuuksia, hinta- ja valikoimaoptimointi sekä Baltian ja Valko-Venäjän kohentunutta kannattavuutta. Markkinaosuudet ovat säilyneet ja kuluttajien kysyntä vahvistunut.

Kannattavuutta rasitti Tanskan liiketoiminnan tappio, mutta asemia pyritään kohentamaan sielläkin.

Kasvua odotetaan tehtyjen yrityskauppojen myötä Viron Värska Originaalilta. Myynti on jo lisääntynyt Latviassa, Norjassa, Ruotsissa, Bosnia ja Hertsegovinassa sekä Serbiassa tehdyillä ostoksilla.

Erityisinä onnistumisina Lundell mainitsee hard seltzerit, uuden Juju-virvoitusjuomatuotemerkin ja Sandels-oluen myynnin aloittamisen Ruotsissa.

Vahvistunut tuotevalikoima onkin ylläpitänyt kannattavuutta kustannusten noustessa, Lundell sanoo.