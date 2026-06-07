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Sähköverkon häiriöt rikkovat laitteita ‒ yritykset vaikeuksissa Viitasaarella
Vain millisekuntien kestoinen alijännite sähköverkossa rikkoo laitteistoja Viitasaarella. Kaupunki ja paikalliset yritykset hoputtavat sähköverkkoyhtiö Eleniaa puuttumaan häiriöihin pikaisesti.
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Uutiset
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Energia
7.6.2026
05:00
Tilda Karhumaa
Artikkelin aiheet
sähköverkon häiriöt
Viitasaari
Elenia
Maarla oy
sähkön laatu
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