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Maarla hoputtaa sähköverkkoyhtiö Eleniaa toimenpiteisiin. Kuvassa Maarlan toimitusjohtaja Sofia Stark (vas.) ja Anne Puukilainen (oik.).

Sähköverkon häiriöt rikkovat laitteita ‒ yritykset vaikeuksissa Viitasaarella

Vain millisekuntien kestoinen alijännite sähköverkossa rikkoo laitteistoja Viitasaarella. Kaupunki ja paikalliset yritykset hoputtavat sähköverkkoyhtiö Eleniaa puuttumaan häiriöihin pikaisesti.
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Uutiset|Energia
7.6.202605:00
Tilda Karhumaa
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