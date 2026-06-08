Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Joka viides suomalainen on myöhästynyt tai perunut menonsa tästä syystä – oletko sinä törmännyt pysäköintiongelmaan?
Tilaajalle | Tutkijat: Puun energiakäyttöä ei pidä ajaa alas – tulevat kriisit vaativat toimivat hankintaketjut