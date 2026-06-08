Palveluyritykset joutuneet kiristämään rajusti vyötä – hallituksen poliittisen päätöksen seuraukset nyt nähtävilläKotitalousvähennyksen leikkaukset ovat pakottaneet yrityksiä lomauttamaan ja jopa irtisanomaan työntekijöitään.
Kotitalousvähennyksen leikkaukset vähensivät nopeasti suomalaisten palveluiden ostoja. Vaikutukset näkyvät myös lomautuksina ja irtisanomisina yrityksissä.
Yli 30 prosenttia yrityksistä kertoi vähentäneensä kotitalousvähennyksen leikkauksen seurauksena työpaikkoja. Viidennes yrityksistä on puolestaan joutunut lomauttamaan henkilöstöä, selviää Verianin toteuttamasta tuoreesta Kotitalousvähennys 2026 -tutkimuksesta.
Lähes kolmannes kotitalousvähennystä käyttäneistä suomalaisista taas kertoi vähentäneensä palvelujen ostamista leikkausten jälkeen.
Leikkausten vaikutukset näkyivät voimakkaimmin kotitalous- ja siivouspalveluissa, joissa palvelujen käyttö väheni enemmän kuin muissa palveluryhmissä. Siivouspalveluissa peräti 43 prosenttia ilmoitti vähentäneensä palveluiden ostamista.
Myös yrityksissä muutokset ovat näkyneet nopeasti. Yli 70 prosenttia kotitalousvähennykseen oikeuttavia palveluja tarjoavista yrityksistä raportoi tilauskantansa heikentyneen.
Kotitalousvähennystä leikattiin vuoden 2025 alusta. Vähennyksen enimmäismäärää ja korvausprosenttia pienennettiin ja omavastuuta nostettiin.
Verianin toteuttamaan tutkimukseen osallistui 2087 kuluttajaa ja 552 yritystä alkuvuonna 2026.Artikkelin aiheet
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