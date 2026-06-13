”Öljyvahingosta” Etelä-Savon pelastuslaitokselle yli 10 yhteydenottoa — tuttu ilmiö hämmentää mökkiläisiä Siitepölyn ja öljyn voi erottaa keppikikalla, kertoo päivystävä palomestari Jarno Laikola.

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Pelastusviranomaiset Etelä-Savossa ovat saaneet useita yhteydenottoja männyn siitepölystä. Kuvituskuva. Kuva: Juho Rahkonen

Uutiset | Luonto Tuulikki Viilo

Etelä-Savon pelastuslaitos on saanut useita yhteydenottoja, joissa soittaja on epäillyt öljyvahinkoa.

Tarkempi selvitys on kuitenkin osoittanut kyseen olleen vedessä olevasta männyn siitepölystä.

Yhteydenotoista 7—8 on tullut hätäkeskuksen kautta hälytyksinä, 5—7 puhelimitse suoraan päivystäjälle, kertoo päivystävä palomestari Jarno Laikola.

Joka kevät näitä tulee männynsiitepölyyn liittyen, Laikola kertoo. Yhteydenottojen määrä riippuu myös olosuhteista.

Laikolalla on siitepölyn erottamiseen selkeä konsti: keppikikka.

Siitepöly tekee veden pintaan öljyn näköistä ainetta. Seassa on kuitenkin myös kiinteää ainetta, eli siitepölyä itseään.

Laikolalla on siitepölyn erottamiseen selkeä konsti, eli keppikikka: Jos öljymäisen ulkomuodon alkuperästä ei ole varma, vettä voi tökätä kepillä.

Jos kyseessä on öljy, pintakalvoon tullut reikä kuroutuu kepin nostamisen jälkeen kiinni.

Jos kyse on siitepölystä, reikä jää.

”Toinen keino on uittaa kättä kalvossa ja hieroa sitten sormia”, Laitela jatkaa.

”Jos sormet jäävät liukkaiksi, kyse on öljystä tai polttoaineesta. Jos sormet eivät tunnu liukkailta, kyseessä on siitepölyn aiheuttama kalvo.”

Vaikka kyse olisi öljystä, myös öljyn määrään kannattaa kiinnittää huomiota.

”Jos kalvossa on sateenkaarin värit näkyvillä ja alue muutaman neliön kokoinen, todennäköisesti öljymäärä on yksittäisiä tippoja”, Laikola kertoo.

”Sille ei ole mitään tehtävissä, öljy haihtuu ajastaan pois.”

Vaan jos kalvo on metallinvärinen ja alue kymmeniä tai satoja neliöitä, ilmoitus asiasta kannattaa tehdä. Silloin voidaan jo tehdäkin jotakin, Laikola toteaa.

Sateenkaaren värit kielivät ohuesta kalvosta ja vähäisestä vuotomäärästä.

”Se voi näyttää pahemmalta kuin onkaan”, Laikola summaa.

Jos tilanne arveluttaa, hän rohkaisee ottamaan yhteyttä paloviranomaisten päivystysnumeroon.

Yhteystiedot löytyvät pelastustoimen verkkosivuilta.