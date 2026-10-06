Sosiaali- ja terveysmenot ovat kasvaneet Helsingissä muuta maata nopeammin siitä lähtien, kun hyvinvointialueet aloittivat toimintansa vuonna 2023.

Tieto ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä vertailusta, jonka pohjana olivat Tilastokeskuksen ja hyvinvointialueiden tiedot ja ennusteet sekä väestömuutokset.

Helsingissä sote-menot ovat kasvaneet vuosina 2023–2026 12,5 prosenttia eli toiseksi eniten Suomessa. Nopeimmin menot kasvoivat vain Pohjois-Karjalassa, 14 prosenttia.

Kulut asukasta kohti olivat suurimmat Etelä-Savossa, 6 064 euroa (kasvua 6,8 %) ja Kainuussa 6 006 euroa (kasvua 9,4 %) ja matalimmat Uudellamaalla: Länsi-Uudellamaalla 3 824 euroa, Vantaan ja Keravan alueella 4 028 euroa, Keski-Uudellamaalla 4 212 euroa, Helsingissä 4 290 euroa ja Itä-Uudellamaalla 4 445 euroa.

Euroina menot kasvoivat eniten Pohjois-Karjalassa 671 euroa henkeä kohden ja Helsingissä 477 euroa.

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen toimialajohtaja Juha Jolkkonen selittää lehdessä kasvuvauhtia yli 85-vuotiaiden helsinkiläisten määrän kasvulla eli iäkkäiden palvelutarpeella. Hänen mukaansa monissa pienissä kunnissa ikääntyminen on kohdattu jo aiemmin.

Helsinki satsaa muun muassa seniorikeskuksiin. Lisäksi pääkaupunki on päättänyt lyhentää hoitojonoja palkkaamalla lisää lääkäreitä ja hoitajia terveyskeskuksiin, laittaa rahaa huumeiden käytön ja etenkin Alfa-pvp:n torjumiseen ja asunnottomuuteen sekä vahvistaa lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluita.

Jolkkosen mukaan vertailu näyttäisi erilaiselta, jos aloitusvuosi olisi aiempi. Moni kunta laittoi rahaa palveluihin vielä vuonna 2022 ennen hyvinvointialueiden aloittamista, mikä johti alueiden alijäämään ja suuriin säästöihin.

Helsingissä on pärjätty pienemmillä korjaustoimilla ja kaupunki varautuu nyt ylijäämällä tuleviin suurten kaupunkien säästöihin.

HS:n jutussa huomautetaan, että asukaskohtainen sote-meno vaihtelee, koska esimerkiksi terveysasemalle on helpompi miettiä paikkaa tiheään asutussa Helsingissä kuin syrjäseudulla ja koska rahoitusta on ohjattu sinne, missä sairastetaan.

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