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Juuri nyt | Viranomainen pysäyttää Googlen datakeskusten rakennustyöt – uhkasakko mahdollinen
Tilaajalle | Mitä tapahtuu käytöstä poistuville F/A-18 Horneteille? Nämä seikat tekevät koneiden myynnistä tai lahjoittamisesta vaikeaa