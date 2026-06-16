Orpo: Sote-järjestöjen avustuskriteerit käsitellään hallituksessa ennen lomia Pääministerin mukaan hallituspuolueet ovat sopineet, että päätös avustusten jaosta tehdään yhdessä.

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Petteri Orpon mukaan kriteerit, joiden pohjalta yhteinen päätös syntyy, täytyy käydä yhdessä läpi. SAARA PELTOLA / LEHTIKUVA.

Uutiset | Politiikka STT

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo, että hallitus käy sote-järjestöjen avustuskriteerit vielä yhdessä läpi. Hänen mukaansa asia käsitellään hallituksessa ennen lomia.

Pääministerin mukaan hallituspuolueet ovat sopineet, että päätös avustusten jaosta tehdään yhdessä.

”STEA-avustukset, järjestöavustukset ovat erittäin iso, lähes 200 miljoonan euron potti. Se on poliittisesti ja periaatteellisesti tärkeä. Toteutamme säästöt, ne on yhdessä sovittu. Silloin mielestäni myös ne kriteerit, jolta pohjalta yhteinen päätös syntyy, täytyy käydä yhdessä läpi”, Orpo sanoi toimittajille eduskunnassa tiistaina.

Hän kommentoi sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) linjaamia uusia sote-järjestöjen avustuskriteerejä.

Rydmania ei tiistaina näkynyt eduskunnassa. Maanantaina hän sanoi STT:lle, että avustuskriteerit eivät ole asia, josta päättäminen kuuluisi hallituksen yhteisesti käsiteltäviin asioihin.

Orpo kuittasi Rydmanin kommentin sanomalla, että hallituksessa on aika paljon asioita, jotka voisivat olla ministerin toimivallassa, mutta silti ne merkityksen vuoksi käydään läpi yhdessä.

Pääministeri sanoi, että yhteistä hallituksen käsittelyä ovat halunneet useat ministerit.

Rydmanin puoluetoveri, sisäministeri Mari Rantanen (ps.) ei enää yhteistä käsittelyä hallituksessa kaivannut. Hänestä päätös kuuluu ministerin toimivaltaan.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah arveli erimielisyyden syntyneen siitä, miten prosessi on mennyt.

Rydmanin jakokriteerit herättävät huolta laajemmista vaikutuksista.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA kertoi maanantaina Rydmanin linjauksista. Niiden mukaan jatkoavustusta ei ensi vuonna myönnetä esimerkiksi järjestöille, joiden toiminnalla ei ole selkeää yhteyttä terveyden edistämiseen tai toimintakyvyn rajoitteisiin tai joiden toiminta kohdistuu pääasiassa yhteen tiettyyn ei-terveydellisperusteiseen tausta- tai identiteettiryhmään.

Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.) kommentoi heti tuoreeltaan, ettei Rydmanin tekemiä linjauksia ole käsitelty yhdessä hallituksessa. Hänestä Rydmanin jakokriteerit herättävät huolta laajemmista vaikutuksista.

Myös RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz paheksui, että Rydman on esittänyt avustuskriteereistä omia linjauksia, joita ei ole yhteisesti hyväksytty.