Lappeenrantalaisyhtiölle syyte pakotteiden kierrosta – 135 kuorma-autoa ja 29 perävaunua vietiin Venäjälle Syytetty on kiistänyt rikoksen väittäen, ettei tiennyt ajoneuvojen päätyvän Venäjälle.

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Syyttäjän mukaan myytyjen kuorma-autojen ja perävaunujen arvo oli yhteensä yli 17 miljoonaa euroa. Kuvituskuva. Kuva: Petteri Kivimäki, Jaana Kankaanpää, koonnut: Aatu Jaakkola

Syyttäjä on nostanut syytteen törkeästä säännöstelyrikoksesta yhtä henkilöä ja hänen edustamaansa yhtiötä vastaan, tiedottaa Syyttäjälaitos.

Syyttäjän mukaan rikos tehtiin vuosina 2022–2023, ja yhtiö vei Suomesta Venäjälle yhteensä 135 kuorma-autoa ja 29 perävaunua.

Viennit toteutettiin ilmoittamalla ostajiksi ja vastaanottajiksi Turkkiin tai Kazakstaniin rekisteröidyt yhtiöt.

Syyttäjän mukaan tosiasiassa kyse ei ollut kauttakulusta, sillä ajoneuvot jäivät Venäjälle, missä ne tullattiin ja rekisteröitiin. Järjestely oli syyttäjän mukaan keinotekoinen ja sen tarkoitus oli kiertää EU:n Venäjä-pakotteita hyödyntämällä venäläisomisteisia yhtiöitä, jotka oli rekisteröity Turkkiin ja Kazakstaniin.

Kuorma-autojen ja perävaunujen arvo oli yhteensä noin 17,5 miljoonaa euroa. Rikoshyödyn määräksi syyttäjä arvioi noin 600 000 euroa, ja vaatii menettämisseuraamuksia eli omaisuuden ottamista korvauksetta valtion haltuun yhteensä noin 18 miljoonan euron edestä.

Syytetyn ja yhtiön omaisuutta on pantu vakuustakavarikkoon mahdollisen yhteisösakon ja menettämisseuraamusten turvaamiseksi.

Syytetty on kiistänyt rikoksen väittäen, ettei tiennyt ajoneuvojen päätyvän Venäjälle. Esitutkinnassa epäiltiin myös kahta yhtiön työntekijää, mutta syyttäjä jätti syytteen nostamatta riittämättömän näytön vuoksi.

Syytetty on edelleen vangittuna, joten oikeudenkäynti aloitetaan Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa kahden viikon sisällä.

Tapaus on herättänyt huomiota, sillä se koskee kymmenien raskaskaluston ajoneuvojen vientiä Venäjälle aikana, jolloin Venäjä-pakotteet ovat vaikuttaneet voimakkaasti myös Suomen kuljetus- ja logistiikka-alaan.