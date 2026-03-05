Hallitus esittää lakimuutosta, joka sallisi ydinräjähteiden tuomisen Suomen alueelle Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Suomi ei tavoittele ydinasetta alueelleen, eikä tällaista ole Natossa suunnitteilla.

Hallitus esittää lakimuutosta, jonka mukaan ydinräjähteiden tuominen Suomeen ja niiden kuljettaminen Suomen kautta olisi mahdollista, mikäli se liittyisi Suomen sotilaalliseen puolustamiseen, Naton yhteiseen puolustukseen tai puolustusyhteistyöhön.

Asiasta kertovat tiedotustilaisuudessa puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sekä puolustusministeriö tiedotteessaan.

”Muutoksessa ei ole kyse sitä, että Suomi tavoittelisi alueelleen ydinaseita, tai että sellaista suunniteltaisiin Natossa. Syy ei myöskään ole Ranskan presidentin (Emmanuel Macronin) ydinpelotetta koskeva puhe tai Euroopassa käyty keskustelu yhteisestä ydinpelotteesta”, Häkkänen kertoi tiedotustilaisuudessa.

Muutoksia esitetään Suomen ydinenergia- ja rikoslakiin. Suomen lainsäädännössä vuosikymmeniä voimassa ollut ehdoton ydinasekielto ei vastaa Suomen tarpeita Naton jäsenenä, sanoo Häkkänen.

”Suomen on maksimoitava turvallisuuttaan, jolle kriittisintä on Venäjän aiheuttama pitkäaikainen uhka”, Häkkänen sanoi.

Lakiesitys ei vaikuta velvoitteisiin, joihin Suomi on sitoutunut ydinaseita koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa, puolustusministeri kertoi.

Häkkäsen mukaan Suomen kansallista turvallisuutta on vahvistettava osana Natoa.

”Edellytyksenä on, että kansallinen lainsäädäntö mahdollistaa liittokunnan puolustamisen”, Häkkänen sanoi.

Häkkäsen mukaan Suomen lainsäädäntö muutetaan esityksellä samanlaiseksi Naton valtavirran kanssa.

Esitys lakimuutoksesta lähetetään lausuntokierrokselle ja sitten eduskunnan käsittelyyn. Kansanedustajille tarjotaan turvaluokitetut tiedot asiasta perehdyttäväksi ennen päätöstä.

Esityksen tarkoituksena on varmistaa, että Naton pelote, sisältäen kaikki sen osa-alueet, on uskottava ja muodostaa mahdollisimman korkean kynnyksen sotilaallisille toimille Suomea ja koko liittokuntaa vastaan, tiedotteessa kerrotaan.

Valtionjohto on varautunut siihen, että Venäjä ilmaisee vastalauseen Suomen lakiesitykselle, kertoi Häkkänen.

Puolustusministerin mukaan Venäjä on yleensä esittänyt vastalauseen Suomen puolustuksellisista ratkaisuista. Puolustusministeri lisäsi Venäjän tietävän, että Suomi on Naton jäsen ja että siihen liittyvät ydinaseet.

Lakiesitys ei nosta riskiä Venäjän sotilaallisiin toimiin, vaan vähentää sitä, Häkkänen sanoo.

Häkkäsen mukaan Yhdysvaltoja on informoitu Suomen lakiesityksestä samaan tapaan kuin kaikkia muitakin liittolaisia, eikä asiasta ole ollut erityistä yhteydenpitoa maiden välillä.

”Naton piirissä tätä pidetään sääntelyn normalisoimisena”, Häkkänen sanoi.

Suomi on myös saanut kutsun Ranskan presidentti Macronin aloittamiin keskusteluihin ydinaseista, sanoi Häkkänen.

Macron kertoi maanantaina Ranskan tekevän ydinasepelotteen vahvistamiseen liittyvää yhteistyötä useiden eurooppalaisten maiden kanssa.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen (sd.) kritisoi hallituksen tapaa valmistella asiaa ennen Häkkäsen tilaisuutta.

”Täytyy todeta se, että tämä prosessi ei ole mennyt kuin Strömsössä, vaan on pidetty enempi ulkosaariston puolella oppositiota. Vähän odotettiin, että tämän tyyppiset asiat käsiteltäisiin laajasti parlamentaarisessa yhteistyössä.”

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi eduskunnassa toimittajille, että puolue antaa tarkempia kommentteja asiasta sen jälkeen, kun se on ensin kuullut, mitä hallitus kertoo tiedotustilaisuudessa.

”Meille tärkeää on, että isoja ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksiä Suomessa valmisteltaisiin hyvän, tuloksia tuottaneen konsensusperiaatteen mukaisesti mahdollisimman laajalla parlamentaarisella yhteistyöllä”, hän sanoi.

Puolustusministeri Häkkäsen mukaan ydinaserajoituksia purkavaa esitystä ei käsitelty etukäteen parlamentaarisesti asian herkkyyden takia.

Häkkäsen mukaan valtionjohdossa päädyttiin siihen, ettei turvaluokitettuja tietoja jaeta etukäteen kaikille kansanedustajille. Viime kädessä eduskunta päättää lakiesityksestä.

Häkkänen sanoo, että asian valmistelun ei pitäisi tulla yllätyksenä. Ydinaserajoitusten purkamisesitys ei ole hänen mukaansa ideologinen kysymys, vaan kyseessä ovat suositukset puolustusalan asiantuntijoilta, ja se on jatkoa sotilasliitto Natoon liittymiselle.

STT:n työryhmä: Lassi Lapintie, Saara-Miira Kokkonen, Saila Kiuttu, Iiro-Matti Nieminen, Terhi Riolo Uusivaara, Aliisa Uusitalo

Muokattu 5.3.2026 kello 19.00: Täydennetty STT:n uusimmilla tiedoilla.

Muokattu 5.3.2026 kello 19.22: Lisätty tieto valtionjohdon varautumisesta Venäjän vastalauseeseen sekä Häkkäsen kommentit ydinaserajoituksia purkavan esityksen parlamentaarisesta käsittelystä.