Aselepoon kannustanut Kiina aikookin nyt toimittaa Iranille ilmatorjunta-aseita – peittelee niiden alkuperääYhdysvaltojen ja Iranin välisten neuvottelujen odotetaan alkavan – Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance saapui Pakistaniin.
Yhdysvaltain delegaatiota johtava varapresidentti J. D. Vance on saapunut Pakistaniin neuvotteluihin Iranin kanssa Lähi-idän sodan päättämiseksi.
Vance laskeutui ilmatukikohtaan lähellä Pakistanin pääkaupunkia Islamabadia. Hänet otti vastaan Pakistanin armeijan päällikkö Asim Munir.
Pakistan on toiminut välittäjänä aselevossa Yhdysvaltain, Israelin ja Iranin välillä. Haurasta aselepoa on nakertanut osapuolten erimielisyys siitä, koskeeko aselepo Libanonia.
Yhdysvaltoja neuvotteluissa edustavat maan varapresidentin ohella presidentti Donald Trumpin vävy Jared Kushner sekä erityislähettiläs Steve Witkoff.
Pakistanin ulkoministeri Ishaq Dar ilmaisi lausunnossa toiveensa, että osapuolet neuvottelisivat rakentavasti Islamabadin tapaamisessa.
Iran on vaatinut Libanoniin aselepoa, ennen kuin neuvottelut voivat alkaa.
Iranin delegaatio saapui Islamabadiin Suomen aikaa perjantai-iltana, kertoi Iranin yleisradioyhtiö IRIB.
Iranin pääneuvottelijoina toimivat maan ulkoministeri Abbas Araghchi sekä parlamentin puheenjohtaja Mohammad Bagher Ghalibaf. IRIB:n mukaan neuvotteluihin osallistuu lisäksi Iranin puolustusneuvoston sihteeri Ali Akbar Ahmadian sekä maan keskuspankin johtaja Abdolnaser Hemmati.
Iranin kanta on ollut, että Libanon oli alun perinkin osa aselepoa. Yhdysvallat on kuitenkin viestinyt, ettei tällaisesta ole sovittu.
Lisäksi Iran on vaatinut neuvottelujen aloittamisen ehtona Iranin jäädytettyjen varojen vapauttamista.
Puhemies Ghalibafin mukaan Libanonin aselevosta ja varojen vapauttamisesta on jo sovittu, mutta niitä ei ole pantu toimeen.
Kiina suunnittelee toimittavansa lähiviikkoina uusia ilmatorjunta-aseita Iranille, arvioi Yhdysvaltain tiedustelu uutiskanava CNN:n lähteiden mukaan.
Tiedustelutietojen mukaan Kiina olisi ohjaamassa lähetyksiä kolmansien maiden kautta peitelläkseen niiden alkuperää.
Kiinan tiedetään kannustaneen Irania aselepoon sodassa Yhdysvaltoja vastaan, mutta maa ei ole ottanut julkisesti aktiivista roolia konfliktin ratkomisessa.
Iran oli toivonut Kiinasta aselevon takaajaa, mutta Kiina oli tästä roolista kieltäytynyt, kertoi Washington Post perjantaina. Lehden mukaan Kiina ei halua sotkeutua osaksi konfliktia virallisessa välittäjän roolissa.
Aseiden toimittamista Iranille voi pitää Kiinalta provokatiivisena tekona Yhdysvaltoja kohtaan, sillä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin on määrä vierailla Kiinassa ensi kuussa tapaamassa Kiinan presidentti Xi Jinpingiä.
