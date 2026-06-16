Elintarvikemarkkinalaki vahvistettiin – tällaisia muutoksia on luvassa Tasavallan presidentti on vahvistanut elintarvikemarkkinalain muutokset.

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Kaupan ja teollisuuden sekä alkutuottajien suhteesta säätävän elintarvikemarkkinalain uudistukset on nyt saatu maaliin. Kuva: Jaana Kankaanpää

Uutiset | Politiikka Hermanni Härkönen

Elintarvikemarkkinalain muutokset on nyt virallisesti vahvistettu. Tasavallan presidentti vahvisti lain keskiviikkona 16. kesäkuuta.

Laissa esimerkiksi selkiytetään ruokaketjun sisäisiä sopimussuhteita. Lisäksi siinä säädetään muun muassa kauppojen omista merkeistä, ja turvataan heikommassa asemassa olevien toimijoiden asemaa ruokaketjussa.

Ministeriön mukaan lain tavoitteena on ehkäistä epäoikeudenmukaisia toimintamalleja ja varmistaa, että jokaisella toimijalla on yhtäläiset ja ennakoitavat toimintaedellytykset. Täsmälliset toimintatavat tukevat myös markkinoiden vakautta ja edistävät reilua kilpailua.

”Elintarvikemarkkinalain muutos vahvistaa sopimussuhteiden selkeyttä ja oikeudenmukaisuutta koko ruokaketjussa. On tärkeää, että jokaisella toimijalla on tasapainoinen asema ja selkeät pelisäännöt, joihin voi luottaa”, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.) sanoo ministeriön tiedotteessa.

Laki tulee voimaan 22.6. Eri toimijoille varataan siirtymäaikaa, jotta käytännöt voidaan saattaa vastaamaan lain uusia säännöksiä.

Ennen lain voimaantuloa tehdyt sopimukset tulee saattaa lain mukaisiksi marraskuun loppuun mennessä.