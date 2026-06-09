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Moni suomalainen haluaa niin kovasti lapsen, että lähtee kyseenalaiseen bisnekseen – tällaisia ongelmia kaupallisiin sijaissynnytyksiin liittyy
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Moni suomalainen haluaa niin kovasti lapsen, että lähtee kyseenalaiseen bisnekseen – tällaisia ongelmia kaupallisiin sijaissynnytyksiin liittyy
Sijaissynnytykset ovat yleinen ja kasvava ilmiö.
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Uutiset
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Yhteiskunta
9.6.2026
21:00
Matti Tuominen
Artikkelin aiheet
kaupallinen sijaissynnytys
eettiset ongelmat
Kolumbia
suomalaiset
Kaisa Beltran
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