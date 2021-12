"Emmalla ei ole tainnut olla vasikoita, joita sudet ovat käyneet pihatossa asti repimässä" – MT:n lukijat vaativat ympäristöministeriltä ymmärrystä, etteivät petokorvaukset paljon lämmitä, kun susi hiipii lähellä

Kimmo Haimi

MT kirjoitti syyskuussa lampuri Sari Jaakolasta, joka nukkui yönsä matkailuautossa laitumen vieressä. Pelko oli kova, sillä sudet olivat vastikään raadelleet tilalta 14 lammasta.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Karin (vihr.) terveiset susien raatelemien koirien ja tuotantoeläinten omistajille saivat Maaseudun Tulevaisuuden lukijat tyrmistymään. Kari vastasi, että alueilla tehdään yhteistyötä petovahinkojen torjumiseksi ja vahingoista maksetaan korvaukset. Lisäksi ministeri pitää suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamista valitettavana.

Verkkouutinen (15.12.) keräsi MT:n Facebook-sivuilla satoja kommentteja. Moni kokee, etteivät korvaukset riitä hyvittämään koti- ja tuotantoeläinten menetystä saatikka auta turvattomuuden tunteeseen.

"Emman eläinsatumaailma ei korvaa 'perheenjäsenen ja ystävän' menetystä. Sitä ei rahalla korvata. Tuotantoeläimet eivät ole uhrattavissa suden ateriaksi", kirjoittaa Keijo Aalto.

"Emmalla ei ole tainnut olla vasikoita tai lampaita joita sudet on käyneet pihatossa asti repimässä, eikä arvokasta hirvikoiraa, joka on jäänyt sille tielleen kun on ollut tekemässä meidän liikenneturvallisuuden eteen töitä", Hanna Ingo komppaa.

Seija Tuovinen kertoo omakohtaisen kokemuksen, kun susi raateli vuosi sitten perheen ajokoiraa alle puolen kilometrin päässä kotoa. Koira oli Tuovisen miehen kanssa jänismetsällä ja hyökkäys tapahtui noin sadan metrin päässä miehestä.

"Kuin ihmeen kaupalla koira pääsi karkuun ja juoksi vertavuotavana kotiin. Oli pyhäinpäivä ja lähin päivystävä eläinlääkäri 60 kilometrin päässä. Koiralla oli takamus täynnä syviä purema haavoja. Myös kyljessä reikä. Kulmahammas katki. Lääkärissä käyntejä tuli seitsemän, monen viikon antibioottikuuri, hampaanpoisto. Mitä valtio korvasi? Ensin täytyi hakea koiran omasta vakuutuksesta korvausta. Siinä meillä 70 euron omavastuu. Maksukatto 800 euroa. Sen jälkeen korvasi valtio. Siinä 150 euron omavastuu. Kilometrikorvauksia ei maksettu. Kilometrejä tuli ajettua melkein 1 000. Eli meidän maksettavaksi jäi 220 euroa +bensat. Kivusta ja särystä ei saatu korvauksia. Lääkärikuluihin meni 1 500 euroa, jotka piti ensin maksaa omasta pussista ja sen jälkeen haettiin korvauksia. Eli enpä itke, jos muutama susi pääsee hengestään."

Jani Levula puolestaan jakoi tyttärensä kauhun hetket: "Meidän likan ratsastusreissu viime syksynä oli aika ikävä. Susi seurasi kahta hevosta ja ratsastajaa lähes tallin pihaan."

Petokorvauksia moni pitää auttamattoman pieninä.

"Raha ei lemmikkiä korvaa. Eikä taida se korvaus olla kovin häävi, jos jalostettu vasikka raadellaan. Eipä se korvaa sen tulevaisuuden maidon tuottoa tai lihamäärää. Eli tuskin korvaussumma on esim. 50 000 maitolitran tuotos joka ehkä menetetään siinä vasikassa tai lihakarjan tulevaisuuden 9 vasikkaa", Sari Isosaari-Pollari pohtii.

"Eihän ne korvaukset ole mistään kotoisin. Jos on hyväsukuinen uuhi tai lehmä, sanotaan nyt vaikka kaksivuotias, terve ja astutettu parhaalla mahdollisena pässillä tai sonnilla, ja sitten tulee sudet ja tappaa sen. Saat korvauksena ainoastaan sen lihanarvon, et niistä jälkeläisistä jotka on kohdussa, et niistä jotka se tuottaisi tulevina vuosina, siihen on saatava muutos!" Virpi Saarela vaatii.

Risto Oinas laskeskelee metsästyskoiran todellista arvoa: "Vuosien työ jalostaa ja kouluttaa koirat. Mikä korvaus? 1000 euroa, saisko vielä työ-, polttoaine- yms. hinnan. Puhuttais oikeasti 40 T per koira."

Nina Hangas arvelee, että valtion varoja voisi käyttää parempaankin kuin petokorvausten maksuun.

"Millä korvataan susista koituva stressi? Lasten koulumatkat autolla saastuttavat ilmaa ja heikentävät lasten kuntoa. Entä se, että metsässä ei voi liikkua vapaasti? Pitäisikö ottaa käyttöön vanhan ajan sudenkuopat?"

Mika Mähösen mielestä vihreät eivät ymmärrä nykyaikaisen metsästyksen periaatteita:

"Susia voi ja pitääkin metsästää siinä missä muitakin lajeja. Olen täysin vakuuttunut, että metsästäjäin keskusjärjestö ottavat huomioon yleisesti kannan kestävyyden metsästykselle. Vihreiden pitäisi ymmärtää, että nykyaikaisen metsästyksen tarkoituksena ei ole missään nimessä ajaa mitään lajia sukupuuttoon."

Pihojen läheisyydessä liikkuvat sudet pelottavat muitakin kuin koirien ja karjan omistajia.

"Missähän Emma Kari mahtaa asua, tuli mieleeni kun itse asun täällä susien keskellä. Sudet saavat täällä olla rauhassa, jos eivät tule asettumaan pihapiiriin. Kerran meidän talon ohitse meni susi naapurin pihan kautta metsään. Kuolleita peuran ruhoja löytyy useita, joten ruokaa riittää susille ja merikotkille, joita täällä on myös useita. Vielä tuli mieleeni yksi asia, tuo postilaatikolla käyminen joka on 400 metrin päässä. Aamulla on vielä pimeää, kun haemme postin, joten kyllä sitä miettii joskus että missä se susi mahtaa olla tähystelemässä", Reijo Suominen kirjoittaa.

Suurimmat pelot liittyvät tietysti lasten koulumatkoihin ja muuhun liikkumiseen.

"Entä sitten kun Susi raatelee jonkun lapsen? Miten Kari meinaa sen korvata?", kysyy Jouko Osmonen.

