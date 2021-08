"Suurin riski on lähteä kisaan, jos nuori lahjakas hevonen ei ole saanut tarpeeksi kovaa pohjakuntoa", sanoo Tapio Perttunen

Kimmo Haimi

Nyt saa ottaa rennosti! Suven Sametti nautti maanantaina hoitaja Pinja Kaleniuksen hellittelystä kotimaisemissa Orimattilassa.

Ravikuningatar Suven Sametti saa tällä viikolla kotitallilla Orimattilassa hoitajansa Pinja Kaleniuksen aivan erityisen huomion.

Kovan kisaviikonlopun jälkeen nesteytystä ja energiaa tarvitaan palautumiseen. Hevosten herkut ovat tavallaan aika arkisia: melassivettä ja porkkanoita. Hevosen herkkä ruuansulatus ei kestä isoja muutoksia.

Hoitajat pitävät hevosten elämästä hyvää huolta. Porkkana on hevoselle niin kuin mansikka meille, sanoo Sametin valmentaja Tapio Perttunen.

64-vuotias Perttunen kirjasi Seinäjoella nimensä kuninkuusravien historiaan ainoana, joka on ohjastanut kolmella eri hevosella kuninkaallisen seppeleen: Hipolla kuningattareksi vuonna 1981, Saran Salamalla kuninkaaksi 2006–2008 ja nyt Suven Sametilla.

Sametti ylsi toisena 6-vuotiaana tammana kautta aikain rotunsa valtiaan seppeleeseen. Se edustaa Perttusen perheen omaa tammalinjaa. Hipo oli Sametin kolmannen emän Vipon puolisisko eli niillä oli sama emä, Ponnetar.

Sametin osakasvattajia ja -omistajia ovat Nea Vikström ja Pekka Kairtamo Lahdesta. Perttusten klaaniin kasvattajina ja Sametin omistajina kuuluvat myös Tapsan aikuiset lapset Sara, Suvi ja Antti.

Kuningatarkisan kuopus syntyi suomenhevosten kenties toistaiseksi kovimpaan ikäluokkaan Parvelan Retun ja Stallonen kanssa. "Hevonen oli koko talven terve. Päätin, että se juoksee omiensa kanssa, kun keskitytään tammalähtöihin", valmentaja kertoo.

Suvi Perttunen kiittelee tamman luonnetta. "Se on yhtä aikaa äärimmäisen kiltti mutta määrätietoinen. Radalla se haluaa yrittää parhaansa ja on periksiantamaton."

Nea Vikström kuvasi seremonioissa voittoa uutteran nuoren ja kokeneen valmentajan yhteistyön hedelmäksi.

Tapio Perttunen myöntää, että palveluhaluisen nuoren hevosen kanssa on oltava tarkkana (MT 2.8.). "Hevosen ehdoilla mennään. Kun hyväkuntoinen hevonen taipuu paremmilleen, se ei ole niin paha kuin että se tapahtuu huonokuntoiselle."

Monen nuoren lahjakkuuden raviura on jäänyt ensimmäisiin kausiin. "Suurin riski on lähteä, jos lahjakas hevonen ei ole saanut tarpeeksi kovaa pohjakuntoa, jollaista näissä kisoissa vaaditaan."

Perttunen kaavailee Sametille tänä vuonna vielä muutamia tammalähtöjä. Aikataulua ei kuitenkaan ole lyöty lukkoon, vaan tamma saa nyt palautella rauhassa.

Terhi Piispa-Helisten

"Sametti ei ota reissussakaan itseensä. Tuntuu, että se on aina hyvällä tuulella", osaomistaja Suvi Perttunen kehuu. Tyynesti se otti myös voittajaseremoniat. Samettia ympäröivät Tapio Perttunen (vas., Pinja Kalenius, Suvi ja Antti Perttunen.

Ravikuninkuuden uusinut Evartti keskittyy myös palautumiseen kotona Pihtiputaalla: "Ruoka ja porkkanat maittavat. Vähän se ihmettelee, kun on niin paljon porukkaa käynyt katsomassa", valmentaja Antti Ojanperä kertoo.

Ojanperä ja hänen puolisonsa Jutta Ihalainen ovat myös orin omistavan Talli Pajatson jäseniä.

Orin vahvuus on sen levollisuus. Radalla se keskittyy tarkasti oleelliseen eli kilpailemiseen. "Se on ihmisen mieleinen. Sen kanssa on helppo toimia joka tilanteessa."

Palautteluksi Evartti ulkoilee paljon ja kahlaa ensin muutamana päivänä vesimatolla. Valjaisiin se laitetaan torstaina.

"Viime vuonna jatkettiin kilpailemista aika nopeaan. Nyt tämä oli vuoden ainoa tavoite. Katsotaan ensin rauhassa, että kaikki on ok."

Terhi Piispa-Helisten

Hallitsijapari saapumassa Seinäjoen ravikeskuksessa voittajaseremonioihin, Suven Sametti vasemmalla ja toista kertaa kuninkaaksi yltänyt Evartti oikealla. Perinteisten kärryjen noston päästyä alkuun taivas repesi ukkoskuuroon kastellessa voittajat ja yleisön.

Vuoden kasvattajaksi valitun Olli Sippolan kasvatti paransi kolmen matkan kokonaisaikaansa vielä puoli sekuntia. Evartti on selviytymisen mestari: se joutui helmikuussa toistamiseen elämässään leikkaukseen suoliston kierryttyä väärään asentoon.

Hevonen palautui pääasiassa vesimatolla hiljalleen kävellen. "Kun se oli kilpailukunnossa, on elimistölle kova paikka, kun kaikki pysähtyy. Siksi oli välttämätöntä, että se sai liikettä", Ojanperä kertoo.

Kun Evartti palautui hyvin, edettiin eläinlääkärien kanssa konsultoiden ajamiseen. Keväällä treenin rasitetta lisättiin hevosta tarkasti seuraten.

"Se oli valjaissa tosi hyväntuulinen ja iloinen. Kaikki seurasivat kuninkaan paluuta ja mietimme, onko tämä järkevää. Kun eläinlääkärit antoivat vihreää valoa, ei kuitenkaan ollut estettä ajaa kilpaa."

Antti Ojanperä totesi Seinäjoella, että sekä Evartti että hän ovat saaneet uuden elämän. Hän joutui itse heinäkuussa onnettomuuden jälkeen sairaalahoitoon. Samalla löytyi aortan laajentuma, joka korjattiin leikkauksella.

Pihtiputaalla järjestetäänkin kaksinkertaiset "eloonjäämisbileet", kun tallin arkirytmi on taas tasaantunut.

Terhi Piispa-Helisten

Evartti ja sen hoviväki Seinäjoen kosteissa kruunajaistunnelmissa: Antti Ojanperä, Anniina Pekonen, Jutta Ihalainen sylissään Janna ja vierellä Jade. Siskosten isoveli Jiri ja ohjastaja Santtu Raitala puuttuvat kuvasta.