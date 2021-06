"Päällimmäisenä tunteena yllättynyt ja hämmentynyt" – Jari Elonen palkittiin pitkästä työstään Keski-Suomen hyväksi

Leipomo Elosen toimitusjohtaja on kasvattanut perheyhtiötään ja hänet tunnetaan maakunnan eteen työtä tekevänä henkilönä.

Rami Marjamäki

Leipomo Elosen toimitusjohtaja Jari Elonen palkittiin tällä viikolla kauppakamarin ansioristillä.

Elonen Leipomon toimitusjohtaja Jari Elonen on palkittu hänen pitkäjänteisesti Keski-Suomen hyväksi tehdystä työstäään. Eloselle luovutettiin tällä viikolla Keskuskauppakamarin myöntämä ansioristi. Kyseessä oli historian toinen Keski-Suomeen myönnetty kauppakamarin ansioristi.

”Jari Elonen tunnetaan yhteistyökykyisenä, aktiivisena sekä maakuntaamme eteenpäin vievänä toimijana sekä Jämsän seudulla että koko Keski-Suomessa”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin puheenjohtaja, kauppaneuvos Antti Määttä.

Kauppakamarin mukaan Jari Elonen edustaa paikallista yritystä ja yrittäjyyttä ja on kehittänyt ja kasvattanut perheyhtiötään Elonen Leipomo Oy:tä isänsä jälkeen toimitusjohtajana jo vuosien ajan. Yritys on kasvanut hänen johdollaan valtakunnalliseksi Suomen kolmanneksi suurimmaksi leipomotoimijaksi.

”Päällimmäisenä tunteena tästä huomion osoituksesta on yllättynyt ja hämmennys. Asioiden kehittäminen niin omassa yrityksessä kuin yleisellä tasolla vaatii ympärille hyvät ihmiset ja työntekijät. Yhdessä me näitä asioita teemme – vastuullisuus on tänään läsnä kaikkialla!", Jari Elonen sanoo tiedotteessa.

Ansioristi myönnettiin Eloselle jo 1.2.2021, mutta koronan vuoksi ansioristi luovutettiin vasta tällä viikolla.