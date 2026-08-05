Iäkästä marjastajaa etsitään Simossa Poliisi ja vapaaehtoinen pelastuspalvelu etsivät iäkästä miestä Simossa. Miehellä oli kadotessaan yllä takki, jossa on sinistä ja valkoista.

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Kateissa oleva mies lähti tiistaina 4.8. kello 16 Simosta Ranuantieltä tarkoituksena mennä marjastamaan Sankajärven alueelle. Kuva: Kari Salonen

Iäkäs marjastaja on kateissa Simossa, kertoo poliisi. Kadonnutta etsitään parhaillaan poliisin ja vapaaehtoisen pelastuspalvelun voimin.

Tiedotteen mukaan kateissa oleva mies lähti tiistaina 4.8. kello 16 Simosta Ranuantieltä tarkoituksena mennä marjastamaan Sankajärven alueelle. Mies ei ole palannut kotiinsa.

Kateissa oleva mies on hoikka ja 170 cm pitkä. Hän kävelee kyyryssä. Miehellä oli kadotessaan yllä takki, jossa on sinistä ja valkoista.

Poliisi pyytää havaintoja kyseisestä miehestä suoraan numeroon 112.