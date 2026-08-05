Hakkuut pysähtyivät ASF-alueella – ”Tuotannon menetykset eivät saa jäädä yksittäisen pienyrittäjän harteille”, Koneyrittäjät vaatii”Laki tunnistaa suoraan vain maatalousyrittäjille aiheutuneet tuotannonmenetykset”, Koneyrittäjien Matti Peltola harmittelee.
Kaikki metsätaloustyöt on kielletty afrikkalaisen sikaruton (ASF) tartuntavyöhykkeellä Vironlahden, Miehikkälän ja Lappeenrannan alueilla.
Eläintautilain mukaan valtio on vastuussa kustannuksista, jotka syntyvät tartunta-alueella vaadittavista puhdistus- ja desinfektiotoimenpiteistä. Nämä kustannukset ovat Koneyrittäjien tiedotteen mukaan marginaalisia verrattuna koneyrittäjille aiheutuviin tuotannonmenetyksiin.
Koneyrittäjien arvion mukaan koneyrittäjä menettää yhdestä yhden puunkorjuuketjun perutusta työvuorosta 1 700 euroa. Puunkorjuuketjuun kuuluvat hakkuukone ja metsätraktori.
Koska metsätalousurakoinnit on sovittu jo hyvissä ajoin, ei yrittäjillä ole mahdollisuutta saada tuloja muilta kohteilta.
”Laki tunnistaa suoraan vain maatalousyrittäjille aiheutuneet tuotannonmenetykset, mitä voi pitää aukkona tai villisian mentävänä porsaanreikänä laissa”, Koneyrittäjien toimitusjohtaja Matti Peltola sanoo tiedotteessa.
Kun Ruotsissa havaittiin ASF-tartunta, myös metsäkoneyrittäjille korvattiin seisonta-ajasta koituneita tulonmenetyksiä. Koneyrittäjät vaatii Ruokavirastolta selkeät ohjeet ja tulkinnat korvausvastuusta, sillä eläintautien ehkäisyn tulisi perustua yhtenäisiin käytäntöihin EU:ssa.
”Rajoitustoimista aiheutuvat välittömät tuotannon menetykset eivät saa jäädä yksittäisen pienyrittäjän harteille”, Peltola sanoo.
”Tässä tilanteessa toki myös koneyritysten asiakasyrityksillä eli metsäteollisuudella ja metsänhoitoyhdistyksillä on iso rooli korvaavien urakoiden löytymisessä. Samoin rahoitusyhtiöiltä vaaditaan nyt malttia.”Artikkelin aiheet
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