Sahan höyläämössä syttyi tulipalo LieksassaLieksalaisen sahan höyläämössä syttyi tulipalo. Pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta torstaina 9.7. hieman ennen kello yhtä.
Lieksan Kevätniementiellä sijaitsevassa sahan höyläämössä syttyi puolen päivän jälkeen tulipalo.
Hätäkeskus vastaanotti hätäilmoituksen rakennuspalosta kello 12.45. Pelastuslaitos hälytettiin tehtävälle keskisuuren rakennuspalon vasteella.
10 pelastusyksikköä sai hälytyksen Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselta.
Henkilöstö sai sammutettua palon alun alkusammutuksella. Pelastuslaitokselle kohteessa jäi tilojen tiedustelu mahdollisen palon leviämisen varalta. Palo ei kuitenkaan kerennyt levitä.
Tilanteessa ei syntynyt henkilövahinkoja. Palon syttymissyy ei ole tiedossa.Artikkelin aiheet
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