Yle: Tulipalo Metsä Boardin Simpeleen tehtaallaTulipalo keskeytti kartonkitehtaan tuotannon.
Metsä Boardin kartonkitehtaan voimalaitoksella Simpeleellä syttyi tulipalo iltakymmenen aikaan torstai-iltana, kertoo Yle.
Tulipalo alkoi ruuvikuljettimen häiriöstä. Ruuvikuljetin rikkoutui ja pääkattila siirrettiin öljyajolle, jonka jälkeen kattilahuoneen ilmakanavassa havaittiin tulipalo.
Automaattisammutus onnistui kuitenkin sammuttamaan palon nopeasti. Pelastuslaitos kävi paikan päällä varmistamassa tulipalon jälkisammutuksen.
Tilanteesta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Kartonkitehtaan tuotanto käynnistyy todennäköisesti tänään perjantaina tai viimeistään viikonlopun aikana.
Ylen juttu: Tulipalo Metsä Boardin Simpeleen tehtaalla keskeytti kartonkitehtaan tuotannonArtikkelin aiheet
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