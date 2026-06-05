Keslalta strateginen veto ‒ tällaisia ovat uudet koneetKesla panostaa nosturimarkkinaan.
Kesla Oyj tuo markkinoille uuden F-sarjan metsäkonenostureiden tuoteperheen, kerrotaan yhtiön tiedotteessa.
Mallistoon kuuluu neljä kokoluokkaa, joiden bruttonostomomentti on 120–180 kNm. Nostureista on saatavana yksi- ja kaksijatkeiset versiot, joiden ulottuma on 8,2 tai 10,1 metriä.
“Olemme nosturien käyttäjiä kuunnellen yhdistäneet pitkän kokemuksemme ja modernin tuotekehityksen luodaksemme malliston, joka vastaa sekä konevalmistajien että koneyrittäjien tarpeisiin pitkälle tulevaisuuteen,” kertoo Kesla Oyj:n tuotehallintajohtaja Mika Tahvanainen.
Keslan mukaan uusista nostureista on tarjolla useita varustevaihtoehtoja, joten ne voidaan sovittaa erilaisiin koneisiin ja työtehtäviin. Samaa nosturisarjaa voidaan käyttää metsäkoneiden lisäksi myös esimerkiksi hakkureissa ja teollisuudessa.
Yhtiö kertoo uuden F-sarjan olevan osa sen strategiaa vahvistaa asemaansa metsäkonenosturimarkkinoilla.Artikkelin aiheet
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