Yle: 87 euron karva-ansojen avulla selvitetään, käyttävätkö liito-oravat hyppytolppiaLiito-oravien kulkureiteille on rakennettu Suomessa hyppytolppia jo vuosien ajan. Nyt niiden toimivuutta selvitetään ensimmäistä kertaa karva-ansojen avulla.
Helsingissä selvitetään nyt ensimmäistä kertaa Suomessa, käyttävätkö liito-oravat liikenneväylien varsille pystytettyjä hyppytolppia. Asiaa tutkitaan karva-ansojen avulla, kertoo Yle.
Hyppytolppia on rakennettu eri puolille Suomea jo vuosien ajan helpottamaan liito-oravien liikkumista esimerkiksi teiden yli. Toistaiseksi ei ole kuitenkaan saatu näyttöä siitä, että liito-oravat todella käyttäisivät hyppytolppia liikkumiseen.
Karva-ansoja on asetettu Helsingin Pitäjänmäessä uuden raitiotien rakennustyömaalla oleviin hyppypuihin. Ansoihin laitetaan syötiksi suolatonta maapähkinävoita. Kun liito-orava kurkottaa syömään syöttiä, sen karvaa voi tarttua ansan sisällä olevaan tarraan.
Suunnittelutoimisto Sitowisen maisemasuunnittelija Lotta Siltanen sanoo Ylelle, että tutkimuksen tavoitteena on selvittää, ovatko hyppytolpat aidosti toimiva ratkaisu liito-oravien liikkumisen turvaamiseksi.
Karva-ansojen hinta ei ole päätä huimaava. Ansat tilattiin Isosta-Britanniasta, ja ne maksoivat postikuluineen ja tulleineen noin 87 euroa.
Tällainen on liito-oraville viritetty karva-ansa – sillä selviää, käytetäänkö kalliita hyppytolppia ollenkaanArtikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat