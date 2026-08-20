Metsänomistajien palvelu paranee – Rautavaaran ja Savotan yhdistyminen eteneeFuusiossa Rautavaaran metsänhoitoyhdistys sulautuu Savottaan.
Metsänhoitoyhdistys Savotan ja Rautavaaran aiemmin kerrottu yhdistyminen etenee. Yhdistysten hallitukset allekirjoittivat siihen liittyvän aiesopimuksen maanantaina Iisalmessa.
Yhdistykset aloittavat fuusion käytännön valmistelut ja toimintojen yhteensovittamisen syksyn 2026 aikana. Aiesopimuksen mukaisesti Rautavaaran metsänhoitoyhdistys ja sen jäsenet tulevat osaksi Savottaa ensi vuoden alusta.
Yhdistymisen jälkeen metsänhoitoyhdistys toimii Rautavaaran, Iisalmen, Juankosken, Kaavin, Kiuruveden, Lapinlahden, Nilsiän, Pielaveden, Sonkajärven, Varpaisjärven ja Vieremän alueilla. Kaikki nykyiset toimipisteet jatkavat siis toimintaansa.
Lopullisen päätöksen mahdollisesta yhdistymisestä tekevät yhdistysten valtuustot syyskokouksissaan marraskuussa.
Yhdistymisen vahvistaa jäsenten edunvalvontaa ja parantaa metsänomistajille tuotettavia palveluita. Samalla se turvaa yhdistyksen kustannustehokkaan ja kilpailukykyisen toiminnan myös pitkällä aikavälillä.
Monipuoliset palvelut tuovat metsänomistajille merkittävää arvokasvua. Ne myös mahdollistavat lisää vaihtoehtoja metsien käsittelyyn sekä metsänhoidon erilaisten tavoitteiden yhdistämiseen.
Koko toimialueen kattavien puukauppa- ja metsänhoitopalveluiden lisäksi yhdistys tarjoaa monipuoliset palvelut luonnonhoitoon, metsäteiden rakentamiseen ja perusparannuksiin sekä suometsänhoitoon.
Metsäomaisuuden hallinnan palvelut sisältävät kiinteistönvälityksen, sukupolvenvaihdokset sekä kuolinpesien palvelut.
Yhdistyksen toimialueen yksityismetsien pinta-ala on noin 510 000 hehtaaria ja jäseniä yhdistyksessä on noin 7200. Yhdistys työllistää noin 150 henkilötyövuotta.
Toimialueen yksityismetsien kestävä hakkuusuunnite on noin 2,5 miljoonaa kuutiometriä. Nuoren metsän hoitoja toimialueella tehdään vuosittain noin 3500 hehtaaria ja lannoituksia noin 4000 hehtaaria.
Taimia toimitetaan metsänomistajille noin 3,3 miljoonaa kappaletta vuodessa.
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