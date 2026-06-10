Männynjuurikääpä leviää pohjoiseen – täällä asti havaintoja on tehtyTyvitervastautia aiheuttavan juurikäävän levinneisyyttä selvitetään tutkimuksessa.
Tuoreiden löytöjen perusteella männynjuurikäävän levinneisyys on aiemmin tunnettua pohjoisempi. Kesällä 2017 havaittiin Ylikiimingissä muutaman aarin kuivan kankaan alalla varttuneita mäntyjä, joista osa oli kuolleita. Vastaavia puiden kuolemia esiintyy Pohjois-Pohjanmaalla harvakseltaan, joten tauti saattaa olla levinnyt luultua laajemmalle, Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkijat kertovat tiedotteessa.
Luken vetovastuulla on käynnissä tutkimushanke, jossa selvitetään männynjuurikäävän esiintymistä Pohjois-Pohjanmaan pohjoisosissa ja Lapin eteläosissa. Hankkeessa käydään läpi mäntykuolemia, joissa oireet viittaavat männynjuurikääpään.
Männiköissä tyvitervastautia aiheuttava männynjuurikääpä on kuusenjuurikääpää eteläisempi laji. Tyvitervastaudin esiintymistä ei ole tähän mennessä systemaattisesti kartoitettu.
Hankkeen tutkimuskohteet valitaan yhteistyössä metsäorganisaatioiden ja muiden metsäammattilaisten kanssa. Luke etsii edelleen mahdollisia tuhokohteita, jotka voivat olla myös pienialaisia. Vinkkiä niistä voi lähettää osoitteella ari.kokko@luke.fi.
Männynjuurikääpä lahottaa puun juuria ja iskee mäntyyn juuriston kautta. Eteläsuomalaisissa männiköissä männyn latvan neulaset kuolevat samanaikaisesti, jolloin latvus harsuuntuu, neulaset kellastuvat ja lopulta ruskettuvat. Tautia esiintyy kaikenikäisissä männyissä. Sieni leviää juuristossa puusta toiseen muodostaen laajenevia tautipesäkkeitä.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat