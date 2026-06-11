Vain yksi iso marja-alan yritys ilmoitti Finnwatchille siirtyvänsä Reilun kaupan marjoihinMarjayhtiö Kiantama kertoi Finnwatchille sertifioinnin olevan etenemässä myös sen alihankintaketjussa. Muut yhtiöt eivät kertoneet käynnistäneensä prosessia.
Kohuissa ryvettyneen marja-alan isoista yrityksistä vain yksi on ilmoittanut kansalaisjärjestö Finnwatchille käynnistäneensä Reilun kaupan sertifiointiprosessin. Marjayhtiö Kiantaman mukaan sertifiointi on etenemässä myös sen alihankintaketjussa.
Muut yhtiöt eivät kertoneet käynnistäneensä prosessia, vaikka jotkut ilmaisivat olevansa siitä kiinnostuneita. Marja Bothnia Berries taas sanoi suoraan, ettei se ole hankkimassa Reilu kauppa -sertifikaattia.
Reilun kaupan merkki tuotteessa kertoo, että tuote täyttää kansainvälisesti sovitut kriteerit, jotka koskevat muun muassa työntekijöiden oikeuksia ja ympäristövastuuta.
Marja-alan yrityksissä toimineita henkilöitä on tuomittu viime aikoina ihmiskaupasta. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan alalta on myös paljastunut kartelli.
Viime syyskuussa Lapin käräjäoikeus tuomitsi Kiantamaa johtaneen Vernu Vasunnan kolme ja puolen vuoden vankeuteen 62:sta törkeästä ihmiskaupasta.
Marjayhtiö Polarica Marjahankinnan entinen toimitusjohtaja Jukka Kristo tuomittiin tällä viikolla ihmiskaupasta kahden ja puolen vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen.
Luonnonmarjoja ostavista yrityksistä Kesko, S-ryhmä, Lidl Suomi ja Valio kertoivat kaikki Finnwatchille sitoutuneensa noudattamaan niin sanottua EPP-periaatetta. EPP-periaate tarkoittaa, että poimijoita Suomeen tuova yritys vastaa kaikista rekrytoinnin kustannuksista, mukaan lukien matkakuluista.
Marjanpoimijoilta perityt matka- ja rekrytointikulut ovat johtaneet poimijoiden velkaantumiseen ja jopa pakkotyön kaltaisiin oloihin Suomessa.
Tulevalla satokaudella EPP-periaate toteutuu S-ryhmän, Lidlin ja Valion mukaan 30-prosenttisesti. Keskon mukaan sen tavoite on, että EPP-periaate toteutuisi ensi vuonna täysimääräisesti.
Elintarviketeollisuuden yrityksistä Saarioinen ja Arla eivät kertoneet, ovatko ne sitoutuneita EPP-periaatteen noudattamiseen.
S-ryhmä ja Kesko kertoivat Finnwatchille, että ne ovat kertoneet tavarantoimittajille haluavansa ostaa Reilun kaupan marjoja. Lidl taas ei ollut tehnyt vastaavaa päätöstä.Artikkelin aiheet
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