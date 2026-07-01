Uusi mekanismi käyttöön: Saimaan kalastusta sidotaan yhä tiukemmin saimaannorpan menestykseen Heinäkuun verkkokalastuskielto on sidottu saimaannorppakannan kasvuun. Verkkokalastuskieltoa pidennetään heinäkuulle, jos kanta ei kasva riittävästi.

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Saimaannorppakanta on kasvanut 2000-luvulla noin 240 yksilöstä noin 530 yksilöön. Kuva: Miina Auttila / Metsähallitus

Metsä | Kalastus Eija Vallinheimo

Itä-Suomen elinvoimakeskus tiedottaa, että Saimaan kalastusrajoitusaluetta on laajennettu ja yhtenäistetty eri puolilla Saimaata. Rajoitusalueet ovat nähtävillä kalastusrajoituspalvelussa.

Laajennukset kohdistuvat alueille, joille norppa on viime vuosina levittäytynyt, kuten Etelä-Saimaalle, Louhivedelle, Luonterille, Puruvedelle ja Pyhäselälle. Noin 70 prosenttia uusista alueista on ollut aiemminkin rajoitusten piirissä vapaaehtoisten sopimusten kautta.

Uuden kalastusrajoitusalueen pinta-alaksi tuli todettujen norpan pesintöjen perusteella 3 135 neliökilometriä. Kalastusrajoitusalue laajentui 337 neliökilometriä.

Syy laajentumiseen on se, että saimaannorppakanta on kasvanut ja kuutteja on syntynyt yhä laajemmalle alueelle. Saimaannorppakanta on kasvanut 2000-luvulla noin 240 yksilöstä noin 530 yksilöön.

"Saimaannorpan kanta on kasvanut viime vuosina asetettujen tavoitteiden mukaisesti, ja nykyisten kalastusrajoitusten tavoitteena on jatkaa tätä hyvää kehitystä, sanoo johtava kalatalousasiantuntija Teemu Hentinen Itä-Suomen elinvoimakeskuksen tiedotteessa.

Verkkokalastuskielto laajenee heinäkuulle, jos norppakanta ei kasva tarpeeksi nopeasti.

Kalastajan on kalastuslain mukaan ilmoitettava pyydykseen jääneestä saimaannorpasta välittömästi Metsähallitukselle.

Merkittävin uudistus on joustava mekanismi, jossa heinäkuun verkkokalastuskielto kytkeytyy saimaannorppakannan kehitykseen. Verkkokalastuskielto laajenee heinäkuulle, jos norppakanta ei kasva tarpeeksi nopeasti.

Verkoilla kalastaminen on jatkossa kielletty norpan keskeisillä elinalueilla 15.4.–30.6. Verkkokalastuskielto laajenee heinäkuulle, mikäli saimaannorppakannan kasvu heikkenee. Jos saimaannorppakannan keskimääräinen kasvunopeus jää alle neljän prosentin, verkkokalastuskiellon voimassaoloaikaa pidennetään seuraavina vuosina 15. heinäkuuta saakka. Jos kannan keskimääräinen kasvunopeus jää toistamiseen alle neljän prosentin, verkkokalastuskiellon voimassaoloaikaa pidennetään 31. heinäkuuta saakka.

Kalastusrajoitusten asettamisesta, tiedottamisesta ja valvonnasta on tehty kesän aikana uusia sopimuksia Itä-Suomen elinvoimakeskuksen ja vesialueen omistajien kesken. Reilun kuukauden aikana sopimuksia on tehty 260 000 hehtaarin alueelle ja kappalemääräisesti yli 200. Sopimusten tekemistä jatketaan vielä heinäkuun ajan ja myös keväällä 2027, koska kalastusrajoitusten antaminen viivästyi.