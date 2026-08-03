Ponsse avasi uuden globaaliin käyttöön tulevan koulutuskeskuksen Ruotsissa Ruotsin Surahammarissa vihittiin käyttöön uusi koulutuskeskus.

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Ponsse Ruotsin maajohtaja Carl-henrik Hammar vihki käyttöön uuden koulutuskeskuksen. Kuva: Ponsse

Metsä | Metsäkoneet Aida Salminen

Ponsse on rakentanut Surahammarin huoltopalvelukeskukseen globaaliin käyttöön tulevan koulutuskeskuksen.

Keskuksesta löytyvät Ponsse-simulaattorit sekä nykyaikaiset ja monikäyttöiset koulutustilat, jotka soveltuvat suurillekin ryhmille.

Koulutus on keskeistä metsäkoneurakoitsijoiden ja metsäkoneenkuljettajien työn tuottavuuden ja tehokkuuden kehittämisessä. Kouluttamalla omaa henkilöstöä, verkostoa, opiskelijoita ja asiakkaita varmistetaan, että puunkorjuutyö tehdään vastuullisesti ja ympäristöä kunnioittaen, Ponssen tiedotteessa kerrotaan.

”Surahammarin sijainti on erinomainen, kun ajatellaan koulutustilaisuuksien järjestämistä globaalisti, koska se sijaitsee Arlandan lentokentältä vain reilun tunnin matkan päässä. Panostamme vahvasti koulutukseen, yhteistyöhön metsäoppilaitosten kanssa sekä koko Ponsse-verkoston osaamisen kehittämiseen”, sanoo Ponsse Ruotsin maajohtaja Carl-Henrik Hammar tiedotteessa.

Koulutuskeskuksen käytettävyyttä lisäävät sen vieressä sijaitsevat 20 hengen majoitustilat. Surahammarin huoltopalvelukeskuksen kokonaisuuteen kuuluu koulutustilojen lisäksi uudet toimistotilat sekä uusi myymälä varaosille ja Ponsse Collection -tuotteille.