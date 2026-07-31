Afrikkalaisen sikaruton rajoitukset tiukkenevat: Marjastus, sienestys ja koirien ulkoiluttaminen kielletään Tartuntavyöhykkeellä peltotyöt on sallittu, mutta maatalouskoneita saa siirtää tartunta-alueen ulkopuolelle vain pestyinä ja desinfioituina.

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Metsästystä ja muuta maastossa kulkemista koskevat tiukennetut rajoitukset astuvat voimaan tänään, Ruokavirastosta kerrotaan. Kuva: Kari Lindholm, Jarkko Sirkiä, Kari Salonen

Maatalous | Eläintaudit Maija Ala-Siurua

Afrikkalaisen sikaruton takia Kaakkois-Suomeen perustetun tartuntavyöhykkeen rajoitukset tiukkenevat. Tiukennukset astuvat voimaan myöhemmin tänään.

Ruokavirasto päivittää kartan verkkosivuilleen.

Tartuntavyöhykkeen sisälle perustetaan ASF:ään kuolleiden villisikaporsaiden löytöpaikan ympärille ydinalue, joka on säteeltään kolme kilometriä.

Ydinalueella metsätyöt, sienestys, marjastus ja muu vastaava liikkuminen on kielletty muuten kuin teitä pitkin, kertoi yksikönjohtaja Sirpa Kiviruusu Ruokavirastosta kello 13 alkaneessa tiedotustilaisuudessa.

Tärkeän infran, kuten sähköverkkojen ylläpito on sallittua.

”Eläimet eivät tämän takia jää ilman rehua.” Sirpa Kiviruusu

Lisäksi tänään tulee tarkennuksia koko tartuntavyöhykettä koskien. Metsätaloustyöt kielletään, samoin alueelta kerätyn rehun, viljan ja kuivikkeiden käyttö sioille.

Peltotyöt ovat sallittu mutta maatalouskoneita saa siirtää vyöhykkeen ulkopuolelle vain pestyinä ja desinfioituina.

Rehuautot saavat kulkea teitä pitkin, Kiviruusu kertoo.

”Eläimet eivät tämän takia jää ilman rehua.”

Rajoitusalueella on Kiviruusun mukaan seitsemän sikatilaa, jotka ovat pääosin pieniä. Sikaloihin on oltu yhteydessä. Lisäksi eläinlääkärit tarkastavat ne kaikki ja tarvittaessa antavat ohjeita muun muassa bioturvan parantamiseen liittyen.

Rajoitukset ovat välttämättömiä, jotta afrikkalainen sikarutto ei pääse leviämään.

Tartuntavyöhykkeellä kaikki koirakokeet on kielletty, ja koiria saa ulkoiluttaa vain teitä pitkin.

Tiukennuksilla on vaikutuksia paikallisten ihmisten elämään, Kiviruusu toteaa. Rajoitukset ovat kuitenkin välttämättömiä, jotta afrikkalainen sikarutto ei pääse leviämään.

Esimerkiksi metsätyöt ja metsästys kielletään, jotta alueella oleskelevat villisiat eivät häiriinny, vaella muualle ja näin kuljeta mahdollista ASF-tartuntaa mukanaan, Kiviruusu selittää.

Riistaruokinta on rajoitusvyöhykkeellä kielletty, mutta joitain paikkoja ylläpidetään, jotta villisiat pysyvät alueella.

Jos kansalaiset rikkovat viranomaisten nyt ASF:n takia antamia määräyksiä, tilannetta arvioidaan tahallisuuden ja eläintautilain näkökulmista, Kiviruusu sanoo. Nyt keskitytään ohjeistamiseen ja opastamiseen.

”Tiukoille määräyksille on perusteet”, Kiviruusu painottaa. Hänen mukaansa kaikkien on ymmärrettävä, että tärkeintä on estää ASF:n leviäminen.

Koirien ulkoiluttaminen ydinalueella on kieletty. Kuva viime vuonna järjestetystä ASF-harjoituksesta. Kuva: Eija Vallinheimo

Paikalliset metsästäjät otetaan mukaan etsimään maastosta kuolleita villisikoja, Kiviruusu kertoo. Valtion eläinlääkärit valmistelevat parhaillaan ohjeita etsintöjä varten, jotta hallittu ASF:n hävittäminen onnistuu.

Vielä ei ole tietoa, mistä ASF Suomeen levisi. Todennäköistä on, että tartunta on peräisin Venäjältä. Rajalla on aitaa, mutta täysin aukoton se ei ole, Kiviruusu toteaa. Villisiat osaavat myös uida.

EU-käytänteiden mukaisesti Ruokavirasto lähettää ASF-näytteet tutkittavaksi EU:n referenssilaboratorioon Espanjaan. Parhaillaan odotetaan vientilupaa näytteille, joiden toivotaan lähtevän Espanjaan alkuviikosta.

Suomessa saatu ASF-tulos oli selvä, Kiviruusu sanoo. Näin ollen Espanjasta tuskin tulee päinvastaisia tuloksia.

Ruokavirasto suosittelee sianlihan ja siitä saatavien tuotteiden viennin keskeyttämistä EU:n ulkopuolisiin maihin, kunnes vientiehdoista on varmistuttu, Kiviruusu kertoo.

Ennen kuin vientiä voidaan jatkaa, pitää viejän ja viranomaisten selvittää kohdemaista, millä ehdoilla kauppaa jälleen käydään.

”Näin pyritään välttämään turhat takaisinvedot”, Kiviruusu selittää.

Suomalaisen sianlihan EU-vientiin ASF vaikuttaa ainakin toistaiseksi hyvin vähän. EU-maihin vienti jatkuu rajoitusvyöhykkeen ulkopuolelta normaalisti.