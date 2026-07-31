Lukijalta: Metsähallitus ylläpitää jatkossakin maksuttomia retkeilypalvelujaVapaaehtoisten kansallispuistomaksujen keruu ei tällä hetkellä ole mahdollista, kirjoittaa MH Luontopalveluiden yhteyspäällikkö Tiina Hakkarainen. ”Luontopalvelut selvittää kuitenkin täydentäviä rahoituslähteitä.”
Heidi Verkama nosti tärkeän aiheen esille (MT 9.7.). Olemme samaa mieltä siitä, että valtion luontokohteiden tulevaisuudella on suuri merkitys ihmisten hyvinvoinnille, matkailulle ja alueiden elinvoimalle.
Keskustelussa on tärkeää erottaa toisistaan Metsähallituksen Luontopalvelut ja liiketoiminta. Metsähallituksen tulos syntyy pääosin liiketoiminnasta, ja siitä tuloutetaan merkittävä osa valtiolle valtioneuvoston päätösten mukaisesti.
Metsähallitus ei voi siirtää liiketoiminnan voittoja vapaasti Luontopalvelujen käyttöön. Kansallispuistojen hoito sekä retkeilyrakenteiden ylläpito ovat Luontopalvelujen julkisia hallintotehtäviä, joiden rahoituksesta päätetään valtion talousarviossa.
Vapaaehtoisten kansallispuistomaksujen keruu ei tällä hetkellä ole mahdollista.
Budjettirahoitusta on viime vuosina vähennetty, joten ylläpitoa on mietittävä tarkasti.
Vapaaehtoisten kansallispuistomaksujen keruu ei tällä hetkellä ole mahdollista. Rahankeräyslain mukaan retkikohteen käytöstä ei voida periä vapaaehtoisia maksuja, vaan maksun täytyy olla vastikkeellista.
Maksujen keruu edellyttäisi lakimuutosta: rahankeräyslain mukaan valtion liikelaitos ei voi itse järjestää rahankeräystä, eikä perustaa säätiötä rahan keräämiseksi.
Luontopalvelut selvittää kuitenkin täydentäviä rahoituslähteitä, kuten pysäköintimaksuja, joiden kokeilu käynnistyy loppukesästä viidellä Luontopalvelujen ylläpitämällä kohteella.
Luontopalvelut voi myös siirtää hoidon ulkopuolelle jäävien kohteidensa retkeilypalveluja toisen osapuolen hallintaan ja hoitoon käyttöoikeussopimuksella. Iloksemme monet kunnat ovat mahdollisuuteen tarttuneet. Näin useita kohteita on voitu säilyttää retkeilijöiden käytössä.
Tavoitteemme on, että Suomessa on jatkossakin mahdollisimman monipuolinen, laadukkaasti ylläpidetty retkeilypalvelujen verkosto, joka tarjoaa maksuttomia, kestäviä ja myös esteettömiä luontoelämyksiä eri puolilla maata.
Tiina Hakkarainen
yhteyspäällikkö
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