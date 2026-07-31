Jo yhdestoista kuollut norppa pyydyksessä tänä vuonna – määrä todennäköisesti vielä havaittua suurempiAlue, jolta kuollut norppa löydettiin, on saimaannorpan suojaksi asetettua kalastusrajoitusaluetta.
Saimaannorpan kuutti löydettiin keskiviikkona Rantasalmella Haukivedellä, Tuunaanselällä Hevossalon itäpuolella kalaverkkoon hukkuneena, tiedottaa Metsähallitus.
Alue, jolta norppa löydettiin, on saimaannorpan suojaksi asetettua kalastusrajoitusaluetta. Kyseessä on jo yhdestoista havaittu pyydykseen kuollut saimaannorppa tänä vuonna.
Rantasalmelta löytynyttä norppaa käsiteltäessä havaittiin, että sen pään ympärille oli kietoutunut kalaverkkoa. Verkon solmuväliksi mitattiin Metsähallituksen mukaan 65 millimetriä ja langan paksuudeksi enintään 0,20 millimetriä.
Tyypiltään kuvatunlainen verkko on sallittu rajoitusalueella heinäkuun alusta lähtien.
Pyydykseen kuollut uros oli pituudeltaan noin 99 senttiä. Se oli todennäköisesti tämän kevään kuutti. Ruho oli Metsähallituksen mukaan jo mädäntynyt, mutta norpan arvioidaan joutuneen pyydykseen heinäkuussa.
Metsähallituksen Luontopalvelujen luonnonsuojelun erityisasiantuntija Riikka Alakosken mukaan sattumalta tietoon tulleet pyydyskuolemat osoittavat, että saimaannorppien pyydyskuolleisuus on todennäköisesti havaittua suurempaa.
”Jokainen Saimaassa oleva verkko lisää saimaannorpan riskiä kuolla pyydykseen. Erittäin uhanalaisen lajin suojelu edellyttää nopeita toimia pyydyskuolleisuuden vähentämiseksi jo ennen kuin pyydyskuolleisuuden vaikutukset heikentävät kannan kasvua nykyisestään”, hän toteaa tiedotteessa.
Kuollut norppa oli neljäs pyydykseen kuollut, joka on tullut Metsähallituksen tietoon sattumalta sivullisen havaintona. Todellinen määrä on siis todennäköisesti vielä suurempi.
Edelliset kolme kuollutta löytyivät norpille vaarallisista löysänieluisista katiskoista ja merrasta.
Metsähallitus muistuttaa, että kalastuslaki velvoittaa pyydyksen omistajaa ilmoittamaan pyydykseen kuolleesta saimaannorpasta viipymättä Metsähallitukselle. Myös muista kuolleista tai vahingoittuneista saimaannorpista tulee ilmoittaa Metsähallitukselle.
Ilmoituksen Metsähallitukselle voi tehdä numeroon 0206 39 5000.
Pyydyskuolleisuutta seurataan suhteessa saimaannorppakannan kokoon. Seurannan perusteella pyydyskuolleisuus on viime vuosina kasvanut.
Erittäin uhanalaisen saimaannorpan kannan arvioidaan olevan tällä hetkellä noin 530 yksilöä.Artikkelin aiheet
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