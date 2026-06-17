Yle: Maalauksista tuttu mänty on kuollutKolin kansallispuistossa, Mäkrävaaran laella sijaitseva käkkyrämänty on kuollut.
Kolin kansallispuiston Mäkrävaaralla kasvava tunnettu mänty on kuollut, uutisoi Yle.
Mänty on monille tuttu Eero Järnefeltin maalauksista. Puun kuoleman huomanneen Ylen toimittajan mukaan puun runko on yhä pystyssä, mutta siinä ei ole enää neulasia.
Järnefeltin yli sata vuotta sitten maalaamassa Maisema Kolilta -taulussa männyllä on vielä latva tallella. Sittemmin latva on katkennut todennäköisesti tykkylumen painosta.
Metsähallituksen Luontopalvelujen tiimivastaava Suvi Haapalehto ei lähtenyt arvailemaan Ylelle, paljonko männyllä on ikää.
”Ihmisen ikä on lyhyt männyn ikään verrattuna. Männyt voivat olla 500–600-vuotiaita ja varsinkin Kolin tapaisella lakialueella ne kasvavat hitaasti.”
Maisema Kolilta -maalaus on nähtävillä Ateneumin taidemuseossa. Kuuluisan männyn voi nähdä myös Järnefeltin, A. W. Finchin ja Ilmari Aallon yhteistyönä maalaamassa jättimaalauksessa, joka koristaa Helsingin päärautatieaseman ravintosalin seinää. Teos konservoitiin viime vuonna.
Yle: Suomen kuuluisin mänty Kolilla on kuollut
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