Kukasta ei aina tule sen väristä, mitä luulisi − asiantuntija selittää, mistä ilmiössä on kyse

Väritön valkoinenkin on hyönteisten todellisuudessa täynnä muotoja ja lentoa ohjaavia merkkejä. Siten se, mikä houkuttaa hyönteisiä tehokkaammin, ei ole väristä kiinni.