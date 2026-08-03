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Kukasta ei aina tule sen väristä, mitä luulisi − asiantuntija selittää, mistä ilmiössä on kyse
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Koti
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Piha ja puutarha
3.8.2026
20:03
Johanna Koskiahde
Artikkelin aiheet
kukka
mutaatio
pölyttäjä
kasvi
hyönteinen
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