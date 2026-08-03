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Metsä
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Ilmastonmuutos
3.8.2026
15:04
Anniina Jokinen
Artikkelin aiheet
maastopalo
evakuointi
Yhdysvallat
kuivuus
helle
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