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Juuri nyt | Afrikkalainen sikarutto sotkee SM-kyntökisojen suunnitelmat
Tilaajalle | Kallio voi olla metsänomistajalle soraharjua arvokkaampi – ”sijainti, sijainti ja sijainti”