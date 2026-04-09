MT seuraa viljelijäkokousta: ”Tuottajan oikeusturva on parhaimmillaankin heikko” MTK:n valtuuskunta on kokoontunut Espooseen kevätkokoukseensa. Yleiskeskustelussa esillä ovat muun muassa valkoposkihanhet, pedot ja oikeusturva.

Jani Hevonoja Pirkanmaalta muistuttaa, että huoltovarmuus ei ole kannattavuutta mutta ilman kannattavuutta ei ole huoltovarmuutta. Kuva: Sanne Katainen

Paula Liesmäki

Suvi Rantala Etelä-Pohjanmaalta kantaa erittäin suurta huolta tuottajan oikeusturvasta, olivat kyseessä sitten tarkastukset tai tuotantosopimusten uusiminen.

Lainopillista osaamista maatalouteen löytyy harvoin.

”Tuottajan oikeusturva on parhaimmillaankin heikko”, sanoi Rantala MTK:n valtuuskunnan kevätkokouksen yleiskeskustelussa torstaina Espoossa.

Rantalan mukaan MTK:n lakipalvelujen resurssien riittävyyteen on syytä kiinnittää huomiota.

Jouni Mäkisalo Pohjois-Karjalasta näytti valtuuskunnalle kuvaa, jossa on metsästä löytynyt hiirihaukan pesä.

Se on Mäkisalon mukaan aiheuttanut luonnonsuojelulain nojalla hakkuurajoitteet kohtuullisen isolla alalla.

Mäkisalo väittäisi, että kyseessä on ihmisen luvatta tekemä rakennelma. ”Kuka vain voi käydä tekemässä rakennelman toisen metsään, sen jälkeen se on käyttökiellossa.”

”Missä on tässä vaiheessa metsänomistajan oikeusturva?”

Päivikki Otrosella Mhy Pohjois-Karjalassa meni tunteisiin vihreiden entisen kansanedustajan ajatus siitä, että sinun metsäsi ei ole sinun.

”Minä metsäni keskellä elän, kasvan ja rakastan sitä metsää.”

”Jatketaan taistelua metsiemme omaisuudensuojan puolesta.”

Jarmo Villman Mhy Salometsästä kertoi, että Salon Kiikalan ampumaradan ympäristölupa on kumottu Vaasan hallinto-oikeudessa.

Päätös vaikeuttaa Villmanin mukaan nuorten metsästysammunnan aloittamista.

Hallitusohjelmassa luvattiin tuhat ampumarataa, nyt ampumaratoja lienee noin 700.

”Näinä aikoina, kun naapurissa soditaan, kaikki radat pitäisi pitää käytössä.”

Jaakko Isomäki Etelä-Pohjanmaalta painottaa, että kaikki kallistuu, joten valtiovallalta ei saa tulla tähän tilanteeseen kustannuksia lisääviä toimenpiteitä.

”Ihmetyttää kovasti se, että ollaan huolissaan, kun öljylaivat eivät kulje maailman merillä. Samaan aikaan turve jää Suomessa nostamatta. Kotimaisella materiaalilla voisi korvata monia petrokemian tuotteita.”

Isomäen mukaan Etelä-Pohjanmaan alueella investointirahat ovat vähissä. ”Siihen kaivataan ratkaisuja, että rahat saadaan riittämään maakunnissa, missä investoinnit ovat kovassa vauhdissa.”

Marja Tiura Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitosta kertoi, että turkisten markkinassa on tapahtunut käänne.

”Suomalainen turkiselinkeino on kyntänyt 8 vuotta aika syvällä. Trumpin toimenpiteet eivät ole olleet elinkeinolle helppoja.”

Viimeinen huutokauppa ennen pääsiäistä Vantaalla teki kuitenkin huippumyynnin: viiden päivän aikana nahkoja myytiin 224 miljoonan euron edestä.

”Tämä kielii siitä, että vastuullisille turkiksille on kansainvälisesti kysyntää.”

Salissa turkiksia ostaa 150 kiinalaista bloggaria.

”Pörrö näkyy meillä katumuodissa. Erityisesti nuori Z-sukupolvi on ottanut turkikset omakseen.”

Mari Parpala Lapista toivoo valtuuskuntaan lisää nuoria. Hän pyysi salin nuoria viljelijöitä nostamaan nostamaan kätensä. Käsiä nousi noin kahdeksan.

Lari Koskiaho Mhy Kaakosta kertoi, että kaupunki on lopettanut kaikki yksityistieavustukset.

Jani Hevonoja Pirkanmaalta muistuttaa, että huoltovarmuus ei ole kannattavuutta mutta ilman kannattavuutta ei ole huoltovarmuutta.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) puhuu Hevonojan mukaan hömppäheinästä kuin arvotyhjiöstä. Kyseessä on kuitenkin investointi multaan ”josta ministeri Purra teidänkin leipänne tulee”.

Joonas Tuomikoski Pohjois-Suomesta esittää jäsenhankintakilpailua paikallisyhdistyksille. Voittajaporukalle sopisi palkinnoksi Levin reissu.

Valtuuskunnan 2. varapuheenjohtaja Kaisa Ralli esittää, että MTK vaikuttaisi voimakkaasti hallitukseen polttoaineiden kustannustason hillitsemiseksi.

”Jäsenistö pyytää vaikuttamistoimia ja reipasta näkyvyyttä.”

MTK:n valtuuskunta on parhaillaan koolla Espoossa. Kuva: Sanne Katainen

Eerikki Viljanen evästi avauspuheenvuorossaan torstaiaamuna MTK:n valtuuskuntaa etsimään mieluummin ratkaisuja kuin ongelmia ja katsomaan pikemminkin eteen- kuin taaksepäin. Kuva: Sanne Katainen

Maatilojen kustannukset kasvavat nyt rajusti mutta tulot eivät seuraa perässä.

Kustannuspaineet kasvavat erityisesti lannoitteiden ja energian kallistumisen vuoksi, sanoi MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Eerikki Viljanen avatessaan valtuuskunnan kevätkokouksen torstaiaamuna Espoossa.

“Monien tilojen tilanne on vaikea jo nyt, ja ilman vaikuttavia toimia se vain pahenee.”

Viljasen mukaan maatalouden energiaveron palautuksen tuplaaminen toisi valtiolle 45 miljoonan euron kustannuksen mutta suuntautuisi varsin hyvin aktiiviseen tuotantoon.

”Nyt mitataan, onko nykyinen hallitus tulevassa kehysriihessään talonpojan ja -tyttöjen asialla edes yhtä paljon kuin edellinen, paljon parjattu hallitus.”

Pidemmällä tähtäimellä apua toisi esimerkiksi lannoitteiden kadmiumrajojen muuttaminen ja kilpailun mahdollistaminen lannoitepuolella.

”Tiekunnat saisivat edes hieman oikeutta suhteessa valtion arvonlisäverotukseen.” Eerikki Viljanen

Viljanen esittää myös yksityisteille kolmevuotista korjaus- ja kunnossapitopakettia.

Yksityisteiden varsilla sijaitsee 40 000 maatilaa ja yli 90 prosenttia metsäteollisuuden puista kulkee yksityisteiden kautta.

Hallitus on leikannut yksityisteiden perusparannuksen määrärahoja, mutta samaan aikaan valtio kerää arvonlisäverotuloja yksityisteiden kunnossapidosta.

Arvonlisäverotuloilla tulisi Viljasen mukaan rahoittaa yksityisteiden korjaamista ja kunnossapitoa.

”Tiekunnat saisivat edes hieman oikeutta suhteessa valtion arvonlisäverotukseen.”

”Yksityistiemme ovat maamme ainoita teitä, jotka tuottavat valtiolle rahaa”, ihmettelee Viljanen.

Tiekunnat kattavat ylläpitokustannukset perimillään maksuilla. Tiekunnilla ei kuitenkaan ole arvonlisäveron vähennysoikeutta.

Paketti helpottaisi Viljasen mukaan suoraan tieosakkaiden taloutta. Se toisi töitä ja sillä olisi suuri merkitys myös huoltovarmuuden kannalta, kun kuljetukset olisi turvattu.

Viljanen myös kiitti hallitusta, joka sai tuotua eduskuntaan esityksensä elintarvikemarkkinalain päivittämisestä. Myös esitys kilpailulain päivittämisestä olisi hänestä hyvä saada eteenpäin.

Eerikki Viljanen kehotti MTK:n valtuuskunnan jäseniä tekemään viestinnässä ryhtiliikkeen. Hän näytti esimerkkiä ottamalla kuvan kokouksesta someen. Kuva: Sanne Katainen

Viljanen kertoi avauspuheessaan olevansa nyt hyvissä sielun ja ruumiin voimissa.

Joulukuussa hän päivitti somea sairaalan käytävältä.

Pienen rutiinitoimenpiteen kirurginen epäonnistuminen eteni Viljasen mukaan tilanteeseen, jossa meinasi henki lähteä.

”Arki voi yllättää kenet tahansa”, sanoi Viljanen.

”Tarinan opetus on se, että meidän on syytä pysähtyä arjessamme kiittämään heitä, kenen kanssa elämää elämme.”

Varautumisesta puhutaan Viljasen mukaan paljon valtakunnan ja elinkeinojen tasolla. Varautuminen on myös pieniä tekoja, jotka voivat osoittautua tärkeiksi, jos asiat eivät mene suunnitellusti.

”Kuinka moni meistä on huolehtinut esimerkiksi siitä, että omalla tilalla kännykän pin-koodit ja pankkitunnukset ovat tiedossa muillakin, jos itse tottunut hoitamaan rahaliikenteen?”

Juttu päivittyy.