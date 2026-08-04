Kannattavasti kasvanut LapWall aikoo hyötyä datakeskusbuumistaYhtiön tilauskanta nousi kesäkuun lopussa historiansa korkeimmalle tasolle.
Puuelementtejä valmistavan LapWallin tammi–kesäkuun liikevaihto kasvoi neljänneksen edellisvuoden vastaavaan kauteen nähden ja oli 23,3 miljoonaa euroa (2025: 18,8 miljoonaa). Liikevoitto yli tuplaantui 1,6 (0,7) miljoonaan euroon. Osakekohtainen tulos kasvoi 0,03:sta 0,07 euroon.
Tulosparannus perustui sekä liikevaihdon kasvuun että toiminnan tehostamiseen, toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen kertoo pörssitiedotteessa.
LapWallin uuden Pyhännän tehtaan käyttöönotto on edennyt. Kattoelementtien kokoonpanolinja saatiin käyttöön vuoden 2025 lopulla ja seinäelementtien uusi kokoonpanolinja toukokuussa 2026. Seuraavaksi käyttöön otetaan osavalmistuslinja.
LapWall vastaa puuelementeillään datakeskusbuumiin.
”Datakeskusrakentaminen on meille kasvava markkinasegmentti, johon kehitetyt katto- ja seinäelementtiratkaisut mahdollistavat asiakastarpeeseen vastaamisen sekä markkina-asemamme vahvistamisen vaativissa teollisuushankkeissa”, Pekkarinen toteaa.
Yhtiön tilauskanta nousi kesäkuun lopussa 25,4 miljoonaan euroon, mikä on Pekkarisen mukaan yhtiön historian korkeimmalla tasolla. Uusia tilauksia on tullut katsauskauden jälkeenkin.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat