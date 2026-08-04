FT: Euroopan metsäpaloista koitunut miljardien kulut ja summa kasvaa vieläMittavat maastopalot ovat maksaneet Euroopalle jo yli kolme miljardia euroa. Kaikkia kuluja ei pysty vielä arvioimaan.
Euroopan maastopaloista on parissa kuukaudessa koitunut jo 3,1 miljardin euron kustannukset, arvioi Financial Times. Suomessa asiasta uutisoi ensimmäisenä Kauppalehti. Euroopan komissio on arvioinut, että maastopaloista koituisi EU-alueella vuosittain noin 2,5 miljardin euron kulut.
FT:n arvio perustuu siihen, miten paljon palaneiden alueiden ennallistaminen maksaisi komission ja Ranskan laskelmien mukaan.
Istutus- ja metsänhoitokulut vaihtelevat eri maissa. Kustannukset nousevat nykyisestä arviosta vielä. Epäsuorat kustannukset, kuten vakuutusmaksujen nousu, vähentynyt turismi ja suuret panostukset sammutuskalustoon, näkyvät vasta myöhemmin.
Myös Euroopan kuivuudesta aiheutunee lisäkustannuksia. Vedenpinnan lasku suurissa joissa haittaa tavaraliikennettä ja voi johtaa ydinvoimaloiden sulkemiseen. Esimerkiksi Unkarissa Tonavan matala vedenkorkeus uhkaa pysäyttää ydinvoimalan toiminnan.
Kauppalehti kertoo, että palot ovat vaikuttaneet suoraan vähintään 40 000 yritykseen, joista 19 500 on ollut suljettuna 30.7. mennessä. 120 000–150 000 työntekijää on ollut valtion tukemalla työajalla 27.7. mennessä.
Financial Times: European wildfire costs this year have already surpassed €3bn
Kauppalehti: EU:n arvio meni täysin pieleen – FT: Metsäpaloista armoton laskuArtikkelin aiheet
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