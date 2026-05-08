TE: tällainen oli viime viikon valtavan 6500 hehtaarin metsäkaupan hintalappuKauppaan kuului yhteensä 63 metsätilaa. Kaupassa maksettu hehtaarihinta ylitti maakunnan keskimääräisen tason reilusti.
S-Pankin hallinnoima metsärahasto myi viime viikolla 6 500 hehtaaria metsää Capman Natural Capitalille. Kauppahintaa ei kerrottu julkisuuteen.
Talouselämä kirjoittaa kauppahinnan selvinneen nyt lehdelle tehdyssä metsätilakauppojen seurannassa. Jättimetsäkauppa tehtiin lehden mukaan 24,1 miljoonalla eurolla, ja se piti sisällään yhteensä 63 eri metsätilaa.
”S-rahaston ja CapManin kaupan kokoa kuvaa, että se oli suurempi kuin mitä huhtikuussa julkiseen myyntiin tulleiden metsätilojen hintapyynnöt yhteensä”, sanoo Talouselämän haastattelema Metsätilastojen toimitusjohtaja Aleksi Vihonen.
Yli 5300 hehtaaria maista sijaitsi Kainuussa. Reilu 1200 hehtaaria oli Pohjois-Karjalassa. Pohjois-Karjalassa myytyjen metsien keskimääräinen hehtaarihinta oli 6 831 euroa. Kainuussa vastaava hinta oli 2 970 euroa hehtaarilta.
Vihosen mukaan Pohjois-Karjalassa metsätilakauppoja on tehty keskimäärin 5 494 euron hehtaarihinnalla. S-Pankin saama hehtaarihinta oli selvästi tätä korkeampi.
Talouselämä: Tuhansille S-Pankin metsärahastosijoittajille tuli tieto: Jättikaupan huima hinta selvisi
