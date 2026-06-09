Tukes: Timberking KLS800- klapikoneessa havaittiin turvallisuusriskiTuote ei täytä turvallisuusvaatimuksia halkaisualueen suojauksen osalta ja se tulee vetää pois myynnistä.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes vetää pois myynnistä Timberkingin klapikoneen. Klapikoneen malli on KLS800 ja tuotantovuosi 2024.
Tukesin mukaan tuote ei täytä turvallisuusvaatimuksia halkaisualueen suojauksen osalta. Tuote aiheuttaa puristumisvaaran tai riskin muista ulkoisista vammoista.
Tukes on antanut päätöksen, joka velvoittaa yritystä lopettamaan tuotteen myynnin. Vastuuyritys on Kauhajoella sijaitseva Prioritas oy.
Jos sinulla on tämä tuote, saat yritykseltä lisätietoja toimintaohjeista, tuotteen aiheuttamasta vaarasta tai sen vaatimustenvastaisuudesta sekä jälleenmyyntipaikoista. Mahdollisessa ongelmatilanteessa kuluttajansuojan osalta ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta.
Joko sinulle tulee MT:n metsäuutiskirje? Saat ajankohtaisia uutisia sähköpostiisi kerran viikossa tilaamalla maksuttoman metsäuutiskirjeen.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat