Tukes: Timberking KLS800- klapikoneessa havaittiin turvallisuusriski Tuote ei täytä turvallisuusvaatimuksia halkaisualueen suojauksen osalta ja se tulee vetää pois myynnistä.

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Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on antanut päätöksen, joka velvoittaa yritystä lopettamaan tuotteen myynnin. Kuva: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes

Metsä | Tekniikka Eija Vallinheimo

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes vetää pois myynnistä Timberkingin klapikoneen. Klapikoneen malli on KLS800 ja tuotantovuosi 2024.

Tukesin mukaan tuote ei täytä turvallisuusvaatimuksia halkaisualueen suojauksen osalta. Tuote aiheuttaa puristumisvaaran tai riskin muista ulkoisista vammoista.

Tukes on antanut päätöksen, joka velvoittaa yritystä lopettamaan tuotteen myynnin. Vastuuyritys on Kauhajoella sijaitseva Prioritas oy.

Jos sinulla on tämä tuote, saat yritykseltä lisätietoja toimintaohjeista, tuotteen aiheuttamasta vaarasta tai sen vaatimustenvastaisuudesta sekä jälleenmyyntipaikoista. Mahdollisessa ongelmatilanteessa kuluttajansuojan osalta ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta.

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