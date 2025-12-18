Salametsästys ja luonnonsuojelu kuohuttavat kirjassa, joka kannattaa ehdottomasti lukea Väkivaltainen ääriliike ja populistinen politiikka järisyttävät ilveksen suojelijan maailmaa Heidi Nummen Petovala-kirjassa.

Petovala on Heidi Nummen esikoisromaani. Kuva: WSOY, Veikko Somerpuro

Arvio Laura Kuivalahti

Laika tiesi jo lapsena, että hänestä tulisi ilveksen suojelija. Vaikka päätös oli hänelle helppo, vastuu ei suinkaan ole kevyt kantaa. Ekokriisi on murjonut maapalloa sellaisella voimalla, että moni pitää ilvesten suojelua turhana yrityksenä. Moni muu suojelija on joutunut jo hyvästelemään lajinsa, mutta Laika ei halua ilveksen katoavan lopullisesti.

Elämä ekokriisin jälkeisellä elonkehällä on löytänyt omat uomansa. Dramaattisimmista kriisiajoista alkaa olla jo sen verran aikaa, että yhteiskunnan kahtiajako alkaa nousta esille. Ihmiset ensin -puolue kerää jatkuvasti lisää kannattajia, ja sen karismaattisella johtajalla vaikuttaa olevan yhteyksiä väkivaltaiseen ääriryhmään.

Heidi Nummen esikoisromaani Petovala (WSOY) oli täysin oikeutetusti ehdolla lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajaksi. Petovala on tarkkanäköinen, havahduttava ja haikeankaunis teos.

Laikan taistelu ilvesten puolesta on kirjan keskiössä, mutta Nummi johdattaa lukijan myös vastapuolen mielenmaisemaan. Haastattelupöytäkirjat avaavat sitä, miten nuori ihminen radikalisoituu ja päätyy osaksi väkivaltaista liikehdintää.

Moni hyvä kirja auttaa lukijaa ymmärtämään asioita ja ilmiöitä, jotka tuntuvat liki käsittämättömiltä. Vaikka kirjassa kuvailtuja äärimmäisiä tekoja ei hyväksyisi, lukemalla on kuitenkin mahdollista ymmärtää, miten niihin on päädytty.

Nummi ottaa vahvasti mutta paasaamatta kantaa ihmisen ja luonnon väliseen suhteeseen sekä salametsästykseen. Ekokriisin painaessa kaasua maailma muuttuu sellaisella vauhdilla, että ihmiset voivat vain yrittää tavoitella jarrupoljinta. Uuden katastrofin ainekset ovat valmiina, kun populistiset poliitikot lietsovat pelkoja ja ohittavat tieteen tunnepuheella.

Maailma ekokriisin jälkeen on erilainen muttei Nummen kuvauksissa kuitenkaan toivoton.

Usein ilmastokriisin herättämistä tunteista puhuttaessa esiin nousevat pelko, viha ja turhautuminen. Petovalassa suurimpaan rooliin nousee suru. Suru siitä, mitä joskus oli mutta mikä menetettiin. Suru siitä, mitä kaikkea vielä voidaan menettää.

Petovala on kirja, jota tämä aika on kipeästi kaivannut.