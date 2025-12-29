Suomen Hannes on Ruotsin Johannes – myrskytuhoja selvitellään myös naapurissa ATL:n mukaan metsänomistajat ovat raportoineet tuulivahingoista useissa paikoissa Keski- ja Pohjois-Ruotsissa, mutta vahinkojen laajuus on edelleen epäselvä.

Viikonlopun myrskyn tuhovaikutuksia selvitellään Suomen lisäksi myös Ruotsissa. Kuva: Mikko Törmänen

Metsä | Metsänhoito Mia Jouslehto

Myrskytuulet riepottelivat lauantaina 27. joulukuuta myös Ruotsia. Erittäin voimakkaita tuulenpuuskia koettiin monin paikoin. Ruotsalaismedia ATL:n mukaan eniten kärsivät Keski-Ruotsin alueet Gävleborgin lääni, Pohjois-Taalainmaa, Etelä-Jämtlanti ja Västernorrlandin alue.

Suuri määrä puita kaatui teille ja voimalinjoille, ja enimmillään noin 40 000 kotitaloutta oli ilman sähköä.

Suomessa Hannekseksi nimetty myrsky sai Ruotsissa nimen Johannes. Vielä Ruotsissakaan ei ole luotettavia tietoja tuhojen laajuudesta.

”Nyt kun myrsky on ohi, voimme nähdä, mitä seurauksia sillä on ollut metsille. Seuraavien päivien aikana kuulemme, mikä on tilanne niillä alueilla, joissa on ollut erittäin tuulista”, kommentoi tilannetta ATL:lle metsäyhtiö SCA:n lehdistöpäällikkö Robert Östholm.

Pohjanlahden rannikolla vahinkojen on raportoitu olevan laajoja alueilla, joilla maa ei ole jäässä. Metsänomistajat ovat kertoneet puita kaatuneen teiden reunamilla, aukeilla ja metsänreunoissa.

Norrbottenissa, Tornionlaaksossa ja osissa Lappia raportteja on saatu rajoitetuista vahingoista, usein yksittäisistä tuulenkaatoista tai puiden latvojen katkeamisesta.

