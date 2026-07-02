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Lohikalojen kalastusta tulisi välttää, jos kalastuskohteen lämpötila nousee yli 21 asteen − tästä se johtuu
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Valion osuuskunta maidon hinnanlaskusta: ”Emme voi maksaa enemmän, kuin mitä saamme markkinoilta”
Lohikalojen kalastusta tulisi välttää, jos kalastuskohteen lämpötila nousee yli 21 asteen − tästä se johtuu
Lämpimän veden aikaan suurkaloihin kohdistuva kalastus voi pahimmassa tapauksessa olla hyvin kohtalokasta kaloille.
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Metsä
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Kalastus
2.7.2026
14:00
Eija Vallinheimo
Artikkelin aiheet
lohikala
kalastus
vesistö
Metsähallitus
lämpötila
Erä
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