LK: Petovahinkoja metson verellä lavastanut poroisäntä tuomittiinPoroisäntä selittää tekoaan kahdella ankaralla talvella, jotka kurittivat elinkeinoa.
Lapin käräjäoikeus tuomitsi petovahinkoja lavastaneen poroisännän petoksesta 60 päiväksi ehdolliseen vankeuteen.
Poroisäntä ilmoitti vuoden 2021 lopussa kolme nälkiintymiseen kuollutta poroa ahman tappamiksi saadakseen niistä petokorvaukset. Asiasta kertoo Lapin Kansa.
Maksetut korvaukset eivät menneet poroisännälle itselleen, vaan kolmelle muulle henkilölle, joiden merkissä porot olivat. Korvaus oli kullekin 1571 euroa.
Myös korvauksen saaneet henkilöt olivat syytettyinä, yksi petoksesta ja kaksi rahanpesusta, mutta heidän syytteensä hylättiin.
Petos tuli ilmi, kun maaseutuviranomainen meni alkuvuodesta 2022 tarkastamaan pedon tappamaksi ilmoitetut porot.
Porojen päällä oli veriroiskeita, mutta raatelujälkiä niistä ei Ruokaviraston tutkimuksissa löytynyt. Dna-tutkimuksessa selvisi, että osa roiskuneesta verestä oli metson verta, osa poron verta.
Lapin Kansan mukaan poroisäntä kertoi oikeudessa, että hänelle oli hetken mielijohteesta tullut kiusaus ilmoittaa löytyneet porot suurpedon tappamiksi. Poroisäntä selitti tekoaan kahdella ankaralla talvella, jolloin poroja oli kuollut paljon.
Tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Siihen voi hakea muutosta valittamalla ylempiin oikeusasteisiin.
Lapin Kansa: Poroisäntä tuomittiin petoksesta – väitti kolmea nälkiintynyttä poroa ahman tappamiksi petokorvauksien vuoksi
