Nuorille helpompi tie vaikuttamiseen – näitä asioita MTK-pomoksi hakevat lupasivat nuorille Keskustelussa korostui tarve uudistua, helpottaa nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa sekä kehittää jäsenpalveluita.

Jaa Kuuntele

Matti Rönkä tenttasi MTK:n puheenjohtajaehdokkailta vastauksia nuorten kysymyksiin Kauhajoen maatalousoppilaitoksella. Kuva: Harri Kallio-Kurssi

Uutiset | Maatalouspolitiikka Harri Kallio-Kurssi

Maaseutunuoret kertoivat mielipidekirjoituksessa (MT 12.11.) isoista odotuksistaan uudelle puheenjohtajalle. Kirjoituksessa maaseutunuorten valiokunnan puheenjohtaja Matias Muhonen kysyi, mitä puheenjohtajaehdokkaat uskaltavat luvata nuorelle tuottajalle.

Kauhajoella MTK:n puheenjohtajaehdokkaiden paneelikeskustelua vetänyt Matti Rönkä esitti ehdokkaille saman kysymyksen.

Kati Partasen mukaan maa- ja metsätaloudella on tulevaisuudessa paljon mahdollisuuksia, joilla voidaan ratkaista maailmanlaajuisia ongelmia.

”MTK:n pitää uusiutua ja voida näyttää nuorille, että heillä on ääni, joka kuuluu siellä. Maaseutunuorten edustaja on myös johtokunnassa, eli vaikuttamisen paikkoja heillä pitää olla. Vuorovaikutusta nuorten kanssa tarvitaan jatkossakin.”

Tero Hemmilän mukaan järjestötyö ei ole pikamatka.

”Monella on varsin pölyttynyt näkemys siitä, mitä järjestö tekee. Työtä ja saavutuksia on nukahtamiseen asti, jos lueteltaisiin kaikki annetut lausunnot ja möröt, joita järjestö on onnistunut torppaamaan. On mietittävä sitä, miten latua nuorille yrittäjille saadaan parhaiten auki.”

Eerikki Viljanen haluaa helpottaa jäseneksi pääsyä ja räätälöidä MTK-appia nuorille.

”Nuorten polun itse käyneenä tiedän, että nuoria on erittäin monta kertaa Simonkadulla kuultu. Jos intressi on vastakkain haitarin toisessa päässä, aina valitaan nuoret. Etujärjestössä pitää päästä siihen, että nuoret sparraavat ja heidän ideoita pääsee toteutumiseen.”

Juha Junnilan mukaan sähköistä viestintää on kehitettävä jatkossa puhuttelemaan nuoria.

”Toinen asia on se, että keskustelua yhteiskunnassa on saatava maatalouden puolelle. Paikallisen aktiivien ja yhdistysten on saatavat nuoret kiinnostumaan etujärjestön tekemisestä. Muuten tämä koko ketju pettää.”

Antti Kangas helpottaisi niin ikään liittymistä jäseneksi.

”Paikallisyhdistysten välillä on rajuja eroja siitä, miten nuoria otetaan mukaan. Naapuripitäjässä Nivalassa ei ollut nuoria lainkaan, eli se ei ole kaikkialla itsestään selvää. Ohjeistus nuorien houkuttelemiseksi ja vaikka tuen maksu nuorten yhdistyksille on tarpeen.”

Ilkka Pohjamo näkee MTK:n yrittäjyyttä ja sen kehittämistä korostavana jäsenyyttä.

”Mukavien saunailtojen lisäksi jäsenyyden tuoman hyödyn pitäisi synnyttää halun kuulua järjestöön. Yrittäjyyttä tukeva palvelu edunvalvonnan rinnalla on tulevaisuuden rakentamista. Meillä on yhä mahdollisuus ottaa johtajuus ruokaketjun kehittämisessä.”

MTK:n seuraava puheenjohtaja valitaan järjestön valtuuskunnan syyskokouksessa 26.–27. marraskuuta 2025.