Tiedonkeruu luonnon tilasta vahvistuuLuonnon tilasta on tarve saada tarkempaa ja ajankohtaisempaa tietoa päätöksenteon tueksi.
Satelliitit ja ympäristö-DNA tuovat uutta ja tarkempaa tietoa ympäristön tilan seurantaan.
Satelliitit tuottavat laajoja alueita kattavaa tietoa esimerkiksi vedenlaadusta. Ympäristö-DNA:n avulla puolestaan eliölajeista saadaan tietoa ympäristöstä otettujen näytteiden perusteella.
Ympäristö-DNA:lla eli eDNA:lla tarkoitetaan ympäristöstä kerättyjen, esimerkiksi vesi- maaperä-, sedimentti-, lumi- tai ilmanäytteiden sisältämää DNA:ta.
Syken johtavan tutkijan Jenni Attilan mukaan uudet menetelmät täydentävät nykyistä seurantaa ja tarjoavat uusia mahdollisuuksia ymmärtää ympäristön tilaa entistä paremmin.
Luotettava tieto auttaa tekemään kestäviä ratkaisuja. Kun ympäristötieto on avointa, vertailukelpoista ja helposti käytettävää, sitä voidaan hyödyntää paremmin päätöksenteossa.
”Yhteiskunta tarvitsee yhä enemmän ympäristötietoa. Päätösten on perustuttava luotettavaan tietoon, ja siksi ympäristön seurannan täytyy pysyä mukana muutoksessa”, kertoo ympäristöministeriön tutkimusjohtaja Laura Höijer Suomen ympäristökeskuksen tiedotteessa.Artikkelin aiheet
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