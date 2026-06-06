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Miksi karhunmetsästys sallitaankin poikkeusluvilla kiintiön sijaan? – valiokunnan jäsenet ihmeissään
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Uutiset
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Politiikka
6.6.2026
17:34
Hermanni Härkönen & Joonatan Reunanen
Artikkelin aiheet
karhunmetsästys
poikkeuslupa
Maa- ja metsätalousministeriö
kiintiömetsästys
metsästyslaki
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